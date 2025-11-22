Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Φωτιά σε πλοίο στο λιμάνι του Λος Άντζελες - Εντολή στους κατοίκους των γύρω περιοχών να μείνουν στα σπίτια τους

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο - Το πλήρωμα εκκένωσε το πλοίο, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

UPDATE: 10:42
Λος Άντζελες

Εντολή στους κατοίκους των κοινοτήτων που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι του Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένων των Σάν Πέδρο και Γουίλμινγκτον, να παραμείνουν στα σπίτια τους εξέδωσαν οι τοπικές αρχές, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, όπως έγραψε στην πλατφόρμα Χ, η δήμαρχος Κάρεν Μπας.

Η φωτιά που ξέσπασε εχθές ανάγκασε το πλήρωμα να εκκενώσει το πλοίο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες να αναφέρει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε σε διάφορα επίπεδα του πλοίου.

Επικίνδυνα υλικά εντοπίστηκαν σε αρκετές αποβάθρες του λιμανιού και οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστήρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ εξειδικευμένη ομάδα για επικίνδυνα υλικά παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Όπως μεταδίδει το Fox News, γύρω στις 8 μ.μ. σημειώθηκε έκρηξη στο μέσο του καταστρώματος με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία των γερανών στο πλοίο.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Οι πρώτες ομάδες ανταπόκρισης επιχειρούν σε πυρκαγιά σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Λος Άντζελες», έγραψε η δήμαρχος Κάρεν Μπας στο X. «Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες συνεχίζει τις προσπάθειες καταστολής της πυρκαγιάς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λος Άντζελες ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark