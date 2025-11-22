Εντολή στους κατοίκους των κοινοτήτων που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι του Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένων των Σάν Πέδρο και Γουίλμινγκτον, να παραμείνουν στα σπίτια τους εξέδωσαν οι τοπικές αρχές, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, όπως έγραψε στην πλατφόρμα Χ, η δήμαρχος Κάρεν Μπας.

A shelter in place order is in effect for communities surrounding the Port of Los Angeles, including San Pedro and Wilmington.



Remain at home, keep windows closed and turn off HVAC systems.



Emergency responders continue attacking the container ship fire at @PortofLA. November 22, 2025

Η φωτιά που ξέσπασε εχθές ανάγκασε το πλήρωμα να εκκενώσει το πλοίο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες να αναφέρει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε σε διάφορα επίπεδα του πλοίου.

A cargo #ship & containers catch on fire at the Port of #LosAngeles



The Los Angeles Fire Department said an electrical fire started a little after 6:30 p.m. below deck of the container ship named 1 Henry Hudson. #LAFD sent more than 120 firefighters to the docked ship as police… pic.twitter.com/5jjx96ogl0 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 22, 2025

Επικίνδυνα υλικά εντοπίστηκαν σε αρκετές αποβάθρες του λιμανιού και οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστήρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ εξειδικευμένη ομάδα για επικίνδυνα υλικά παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Όπως μεταδίδει το Fox News, γύρω στις 8 μ.μ. σημειώθηκε έκρηξη στο μέσο του καταστρώματος με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία των γερανών στο πλοίο.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Οι πρώτες ομάδες ανταπόκρισης επιχειρούν σε πυρκαγιά σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Λος Άντζελες», έγραψε η δήμαρχος Κάρεν Μπας στο X. «Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες συνεχίζει τις προσπάθειες καταστολής της πυρκαγιάς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα», πρόσθεσε.

All crew members are accounted for.



First responders are actively responding to a fire on a container ship at the Port of Los Angeles. LAFD continues fire-suppression efforts and is monitoring air quality.



The City is monitoring this active incident closely. — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) November 22, 2025

Πηγή: skai.gr

