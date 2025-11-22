Άρση του εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα ζητά η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ

Ειδική εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσει στην άρση του εμπάργκο που εφαρμόζεται κατά της Κούβας, τονίζοντας ότι έχει «σοβαρές συνέπειες» από ανθρωπιστικής πλευράς.

Η παρέμβαση αυτή έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην Αβάνα, όπου η λευκορωσίδα ειδική εισηγήτρια για τις αρνητικές επιπτώσεις των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων στα ανθρώπινα δικαιώματα, Αλένα Ντουχάν, ολοκλήρωσε δεκαήμερη αποστολή στη νήσο.

Η Κούβα βρίσκεται υπό καθεστώς εμπορικού και οικονομικού εμπάργκο από τις ΗΠΑ για περισσότερα από έξι δεκαετίες. Κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021), ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε τα μέτρα εναντίον της Αβάνας περισσότερο από κάθε προκάτοχό του.

Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ αύξησε περαιτέρω την πίεση στην Κούβα, επαναφέροντας τη χώρα στη «λίστα κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία». Το μέτρο αυτό δυσχεραίνει σημαντικά τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και τις ξένες επενδύσεις.

Η κ. Ντουχάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να διακόψουν τη «ρητορική των κυρώσεων» και τις εκστρατείες μέγιστης πίεσης, καθώς και την προσθήκη της Κούβας στη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, με στόχο την απομόνωση της χώρας.

Εκτίμησε ότι το εμπάργκο, το οποίο χαρακτήρισε ως «την πιο μακρόχρονη πολιτική μονομερών κυρώσεων στην ιστορία», έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, στην τροφή, στην υγεία και στην ανάπτυξη.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Κούβα αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, με υψηλό πληθωρισμό, ελλείψεις βασικών αγαθών και συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Η ειδική εισηγήτρια ανέφερε ότι κατά την επίσκεψή της συναντήθηκε με εκπροσώπους της κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα, εκκλησιαστικών οργανώσεων, διπλωματικών αποστολών και της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα εμπόδιο.

Η πλήρης έκθεσή της αναμένεται να παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

