ΗΠΑ: Εργαζόμενος της Disney τραυματίστηκε από ψεύτικο βράχο, βάρους 180 κιλών

Ένας εργαζόμενος σε θεματικό πάρκο της Disney στη Φλόριντα τραυματίστηκε, προσπαθώντας να σταματήσει έναν ψεύτικο βράχο βάρους 180 κιλών που κατευθυνόταν προς το κοινό, κατά τη διάρκεια σόου με θέμα την ταινία "Indiana Jones".

Ο ψεύτικος βράχος, βάρους 180 κιλών

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη. Ο εργαζόμενος έπεσε στο έδαφος από την ισχύ της πρόσκρουσης, όμως διασώθηκε άμεσα από συναδέλφους του. Όταν σηκώθηκε, διαπιστώθηκε πως είχε τραυματιστεί στο κεφάλι και αιμορραγούσε.

Η Disney επιβεβαίωσε το ατύχημα, διευκρινίζοντας ότι συνέβη κατά τη διάρκεια θεάματος εμπνευσμένου από το σύμπαν του "Indiana Jones". Σύμφωνα με την εταιρεία, το αντικείμενο εξετράπη της πορείας του.

Εκπρόσωπος Τύπου της Disney δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως «επικεντρωνόμαστε στο να στηρίξουμε τον υπάλληλό μας, ο οποίος αναρρώνει».

Στο δελτίο Τύπου της εταιρείας τονίζεται ότι «η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών μας και αυτό το στοιχείο της παράστασης θα τροποποιηθεί μόλις η ομάδα μας ασφαλείας ολοκληρώσει την αξιολόγηση για το τι ακριβώς συνέβη».

Η σκηνή με τον βράχο που κυνηγά τον Ιντιάνα Τζόουνς αποτελεί μία από τις πιο γνωστές στιγμές της ταινίας «Οι κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού» του 1981, της πρώτης ταινίας του κινηματογραφικού franchise με την υπογραφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ και πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ στον ρόλο του διάσημου αρχαιολόγου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

