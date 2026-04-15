Έρευνα για τα ύποπτα πονταρίσματα στο πετρέλαιο λίγα λεπτά πριν τις δηλώσεις Τραμπ

Η ανώτατη ρυθμιστική αρχή των παραγώγων στις ΗΠΑ (CFTC) διερευνά μια σειρά από ύποπτες και ασυνήθιστες συναλλαγές στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ελάχιστα λεπτά πριν από έκτακτες ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και οι οποίες ήταν δεδομένο πως θα επηρεάζαν σημαντικά τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) ηγείται της έρευνας για τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου στις πλατφόρμες της CME Group Inc. και της Intercontinental Exchange Inc., σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας. Όπως ανέφεραν, και τα δύο χρηματιστήρια έχουν κληθεί να παραδώσουν σχετικά δεδομένα.

Η CFTC εξετάζει τουλάχιστον δύο περιπτώσεις μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, όπου οι όγκοι συναλλαγών εκτοξεύθηκαν λίγο πριν από σημαντικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Όπως ανέφεραν, τα δεδομένα που ζητήθηκαν από τα χρηματιστήρια περιλαμβάνουν τις λεγόμενες «Tag 50» ταυτοποιήσεις των οντοτήτων που βρίσκονται πίσω από τις συναλλαγές.

Η CFTC, η ICE και η CME αρνήθηκαν να σχολιάσουν την έρευνα, σημειώνει το Bloomberg.

Όπως προσθέτει το Bloomberg, περιπτώσεις ασυνήθιστα μεγάλων όγκων συναλλαγών τις τελευταίες εβδομάδες έχουν προκαλέσει ανησυχίες για πιθανή κατάχρηση σημαντικών μη δημόσιων πληροφοριών, που σχετίζονται με τις μεταβαλλόμενες θέσεις του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι ιστορικές διαταραχές στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εκτόξευσαν τις τιμές στην αρχή της σύγκρουσης, ενώ στη συνέχεια αυτές παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις λόγω εικασιών για το πότε θα επανεκκινήσει η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Στενό του Ορμούζ.

Καθώς εντείνεται ο έλεγχος γύρω από τις ασυνήθιστες συναλλαγές σε περίεργες χρονικές στιγμές, δύο Δημοκρατικοί γερουσιαστές έχουν καλέσει την CFTC να εξετάσει πιθανές παρατυπίες. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος διένειμε τον περασμένο μήνα εσωτερικό σημείωμα που προειδοποιεί το προσωπικό να μην πραγματοποιεί συναλλαγές με βάση ευαίσθητες πληροφορίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στις 23 Μαρτίου, παρατηρήθηκαν έντονες κινήσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και στον κλάδο των μετοχών αξίας δισ. δολαρίων 15 λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ ότι «παγώνει» τις επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σε ανάρτηση στο Truth Social οδήγησαν σε απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου και άνοδο των μετοχών.

Στις 7 Απριλίου παρατηρήθηκε παρόμοιο μοτίβο, καθώς αυξήθηκε η δραστηριότητα στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ για εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν. Η ανακοίνωση οδήγησε σε απότομη πτώση των τιμών τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό πετρέλαιο West Texas Intermediate, η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τιμή αναφοράς για το αμερικανικό πετρέλαιο, διαπραγματεύονται στην πλατφόρμα Nymex του CME. Το Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές πετρελαίου, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο ICE Futures Europe.

Αν και η CFTC μπορεί να ζητήσει απευθείας δεδομένα από την CME για τις συναλλαγές στο WTI, καθώς το Nymex εδρεύει στη Νέα Υόρκη, κάθε αίτημα που αφορά το Brent πρέπει να υποβληθεί μέσω της Financial Conduct Authority (FCA - Η κύρια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο), επειδή το Brent διαπραγματεύεται στο Λονδίνο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της CFTC, Ντέιβιντ Μίλερ, δήλωσε στα τέλη Μαρτίου ότι η υπηρεσία παρακολουθεί τις συναλλαγές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου για πιθανές παρατυπίες, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει συγκεκριμένες έρευνες.

Πηγή: skai.gr

