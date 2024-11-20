Εντείνονται οι ανησυχίες στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με την υποστήριξη της Αγκυρας στη Χαμάς και τη φερόμενη εγκατάσταση στελεχών του Πολιτικού Γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης στην Τουρκία.

Με διακομματική επιστολή, που θα σταλεί αύριο, Πέμπτη, στον υπουργό Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν και στη Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 'Αβριλ Χέινς, ομάδα Αμερικανών βουλευτών θα ζητήσει απόρρητη ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα.

Οι νομοθέτες επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση Μπάιντεν, ζητώντας να ριχτεί φως στη σχέση μεταξύ της νατοϊκής συμμάχου Τουρκίας και της χαρακτηρισμένης από τις ΗΠΑ τρομοκρατικής οργάνωσης.

Στην επιστολή τα μέλη του Κογκρέσου ζητούν μια απόρρητη ενημέρωση, στοχεύοντας να διερευνήσουν την έκταση της υποστήριξης που προσφέρει η Τουρκία στη Χαμάς καθώς και τις ευρύτερες επιπτώσεις που αυτή έχει στα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τι θα αναφέρει η νέα επιστολή

Αρχικά, 47 νομοθέτες έστειλαν επιστολή στον Μπλίνκεν, καλώντας τον να αναλάβει δράση για τη σχέση της Τουρκίας με την τρομοκρατική οργάνωση. Ακολούθησε μια δεύτερη επιστολή, αλλά και ένα ψήφισμα που καταδίκασε τη ρητορική του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέρ της Χαμάς.

Στη νέα επιστολή των βουλευτών θα υπογραμμίζονται οι εντεινόμενες ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιχειρήσεις της Χαμάς στην κατεχόμενη περιοχή της βόρειας Κύπρου. Ο φόβος που εκφράζεται είναι ότι η περιοχή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τρομοκρατικές δραστηριότητες. Όπως μάλιστα υπενθυμίζεται, η Μοσάντ είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την εν δυνάμει μετατροπή των κατεχόμενων σε κέντρο επιχειρήσεων εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων.

Τέλος, οι Αμερικανοί νομοθέτες θα καταστήσουν σαφές ότι οι ανησυχίες τους εκτείνονται πέρα από την παρουσία της Χαμάς στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που υπάρχουν από άλλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ που έχει απειλήσει την Κύπρο στο παρελθόν.

Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ηγετικό ρόλο παίζουν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Νταν Γκόντμαν, Τζος Γκότχαϊμερ, Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκη.

Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των νομοθετών διαδραμάτισε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτου (AHI) που έχει υποστηρίξει την ανάγκη για εντονότερο έλεγχο στη συνεργασία της Τουρκίας με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

