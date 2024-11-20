Οι νάρκες και τα εκρηκτικά υπολείμματα πολέμων σκότωσαν ή τραυμάτισαν τουλάχιστον 5.757 ανθρώπους την περασμένη χρονιά, από τους οποίους το 84% ήταν άμαχοι, σε 53 χώρες και δυο περιοχές.

Ο απολογισμός, αυξημένος κατά 20% μέσα σ’ έναν χρόνο (τουλάχιστον 4.710 θύματα το 2022), αναλύεται σε 1.983 νεκρούς και 3.663 τραυματίες, διευκρινίζεται στο κείμενο, ενώ η τύχη άλλων 111 θυμάτων παραμένει «άγνωστη».

Η Μιανμάρ μετατράπηκε στη χώρα όπου οι νάρκες ξηράς σκότωσαν ή τραυμάτισαν τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων το 2023, με φόντο τη δραματική αύξηση των θυμάτων σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών και Πυρομαχικών Διασποράς που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Το κείμενο κάνει λόγο για 1.003 θύματα στη Μιανμάρ, περισσότερα από τη Συρία (933), που βρισκόταν στην πρώτη θέση τα προηγούμενα τρία χρόνια, από το Αφγανιστάν (651), από την Ουκρανία (580) και την Υεμένη (499).

Η Μιανμάρ, η πάλαι ποτέ Βιρμανία, δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Οτάβας για την απαγόρευση και την καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού, στην οποία είναι μέλη 164 χώρες και περιοχές.

Το έδαφος της Μιανμάρ είναι σπαρμένο εκρηκτικούς μηχανισμούς, συνέπεια δεκαετιών συγκρούσεων μεταξύ του στρατού και ανταρτών προερχόμενων από διάφορες εθνικές ομάδες. Η ένταση των συγκρούσεων ποικίλλει ανάλογα με την περίοδο.

Η βία κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021, μετά το οποίο δημιουργήθηκαν δεκάδες νέες οργανώσεις αντίστασης στη στρατιωτική χούντα.

Η έκθεση κάνει λόγο για «μεγάλη αύξηση» της χρήσης ναρκών κατά προσωπικού από τον στρατό, ειδικά γύρω από πύργους αναμετάδοσης σημάτων κινητής τηλεφωνίας και αγωγούς, υποδομές που γίνονται στόχος επιθέσεων αντιπάλων του καθεστώτος.

Το Παρατηρητήριο Ναρκών αναφέρει ακόμη πως έχει αποδείξεις πως οι δυνάμεις της χούντας χρησιμοποιούν πολίτες ως «οδηγούς», τους αναγκάζουν να προπορεύονται σε περιοχές όπου ξέρουν πως βρίσκονται νάρκες, αψηφώντας το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Αντίπαλοι του στρατιωτικού καθεστώτος χρησιμοποίησαν επίσης νάρκες «κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του 2002 ως τον Σεπτέμβριο του 2024 σε σχεδόν όλα τα τμήματα της χώρας», σύμφωνα με την έκθεση, που λέει πως οι ερευνητές εξέτασαν φωτογραφικό υλικό.

Οργανώσεις ανταρτών έχουν επιβεβαιώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι χρησιμοποιούν νάρκες εναντίον του στρατού.

Το Παρατηρητήριο Ναρκών είναι το ερευνητικό όργανο της Διεθνούς Εκστρατείας για την Απαγόρευση των Ναρκών (ICBL), δικτύου ΜΚΟ.

Οι νάρκες κατά προσωπικού συνεχίζουν να σκοτώνουν και να ακρωτηριάζουν ανθρώπους, πολύ συχνά αμάχους, για χρόνια, αν όχι για δεκαετίες αφού τερματίζονται ένοπλες συρράξεις. Θαμμένες ή κρυμμένες στο έδαφος, εκρήγνυνται όταν τις πλησιάσει ή τις αγγίξει οποιοσδήποτε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

