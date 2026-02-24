Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελών της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) είναι «ανεπαρκές, ελαττωματικό και δυσλειτουργικό», εκτίμησε χθες Δευτέρα πρώην εκπαιδευτής της υπηρεσίας αυτής των ΗΠΑ που δέχεται έντονες επικρίσεις μετά τον φονικό τραυματισμό δύο Αμερικανών στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

«Έχω καθήκον να σας πω ότι το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης της ICE σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης είναι σήμερα ανεπαρκές, ελαττωματικό και δυσλειτουργικό», δήλωσε ο Ράιαν Σουάνκ, δικηγόρος και πρώην εκπαιδευτής στη διάρκεια φόρουμ που οργάνωσαν Δημοκρατικοί βουλευτές στο Κογκρέσο.

«Χωρίς μεταρρυθμίσεις θα αποφοιτήσουν από την ICE χιλιάδες νέοι πράκτορες που αγνοούν τα συνταγματικά τους καθήκοντα, τα όρια της εξουσίας τους και δεν έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση για να αναγνωρίσουν μια παράνομη εντολή», συνέχισε ο Σουάνκ, ο οποίος παραιτήθηκε από την ICE στις 13 Φεβρουαρίου.

«Αυτό θα έπρεπε να ανησυχεί όλον τον κόσμο», τόνισε.

Στη διάρκεια της ακρόασής του επεσήμανε ότι «έλαβε μυστικές εντολές να διδάξει στους νεοσύλλεκτους να παραβιάζουν το Σύνταγμα εισερχόμενοι σε σπίτια χωρίς δικαστικό ένταλμα». «Ποτέ στη διάρκεια της καριέρας μου δεν έχω λάβει μια τόσο ξεκάθαρα παράνομη εντολή», υπογράμμισε ο Σουάνκ.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η ICE κατήργησε 240 ώρες ενός προγράμματος συνολικής διάρκειας 584 ωρών, περιορίζοντας κυρίως τα μαθήματα που αφορούν το αμερικανικό Σύνταγμα, το νομικό σύστημα, τον χειρισμό πυροβόλων όπλων, τη χρήση βίας και τα όρια της εξουσίας των πρακτόρων.

Κατά συνέπεια, ένοπλοι πράκτορες με κακή εκπαίδευση και χωρίς εμπειρία στέλνονται σε μέρη όπως η Μινεάπολη «με ελάχιστη εποπτεία», συνέχισε ο Σουάνκ.

Μετά τον θανάσιμο τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες απορρίπτουν ολοένα και περισσότερο τις βίαιες μεθόδους της μεταναστευτικής πολιτικής.

Οι Δημοκρατικοί αρνούνται να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας αν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου δεν αποδεχθεί πρώτα να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στην ICE, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα των πρακτόρων της να φορούν μάσκα και να κρύβουν το πρόσωπό τους.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, στο οποίο υπάγεται η ICE, διαψεύδει ότι περιορίστηκε η εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων της υπηρεσίας.

