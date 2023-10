ΗΠΑ: Δύο στρατιώτες νεκροί και 12 τραυματίες από ανατροπή στρατιωτικού οχήματος Κόσμος 17:29, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το όχημα μετέφερε 17 στρατιώτες όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο στα περίχωρα της Σάλτσα της Αλάσκας