ΗΠΑ: Διακόπτονται οι εκπαιδευτικές πτήσεις ελικοπτέρων στην Ουάσινγκτον

Ο αμερικανικός στρατός διακόπτει τις εκπαιδευτικές πτήσεις ελικοπτέρων γύρω από το Πεντάγωνο, εν αναμονή των συμπερασμάτων της έρευνας για τα δύο επιβατικά αεροσκάφη που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια προσγείωσής τους στο διεθνές αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον την περασμένη Πέμπτη, λόγω της παρουσίας ενός ελικοπτέρου Black Hawk στην περιοχή.

Η 12η Μοίρα Αεροπορίας σταμάτησε τις εκπαιδευτικές πτήσεις στην περιοχή του Πενταγώνου μέχρι να διαπιστωθεί τι έγινε κατά τη διάρκεια της επίμαχης πτήσης, την περασμένη Πέμπτη, ανέφερε ένας αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Η πολεμική αεροπορία είχε ξαναρχίσει σταδιακά τις πτήσεις, μετά το δυστύχημα της 29ης Ιανουαρίου, όταν ένα Black Hawk που εκτελούσε εκπαιδευτική αποστολή συγκρούστηκε στον αέρα με ένα επιβατικό αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines κοντά στο αεροδρόμιο Ρίγκαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 67 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

