Για πρώτη φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχεται ανοιχτά ότι η Ρωσία επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, δηλώνοντας πως «η Ρωσία δεν θέλει τη λωρίδα που έχει τώρα – θέλει όλη την Ουκρανία». Την ίδια στιγμή, σε αντίθεση με την έως τώρα βεβαιότητά του ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο άμεσα, αναγνώρισε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο αδιεξόδου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ίσως να μην είναι εφικτό».

Ειδικότερα, ο Τραμπ ερωτηθείς σχετικά με τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παραδέχτηκε για πρώτη φορά, ότι η Ρωσία δεν ικανοποιείται από τα ουκρανικά εδάφη που έχει ήδη καταλάβει, καθώς στόχος της είναι ο πλήρης έλεγχος ολόκληρης της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή Meet the Press, η παρουσιάστρια Κρίστεν Γουέλκερ ρώτησε τον Τραμπ τι θα έπρεπε να παραχωρήσει η Ρωσία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Ολόκληρη την Ουκρανία».

Όταν η δημοσιογράφος ζήτησε διευκρίνιση για το αν εννοούσε ότι η Ρωσία δεν θα εγκατέλειπε κανένα από τα εδάφη που ήδη κατέχει, ο Τραμπ απάντησε πως αναφερόταν σε κάτι άλλο: «Όχι, όχι. Η Ρωσία θα πρέπει να εγκαταλείψει όλη την Ουκρανία. Γιατί αυτό που θέλει η Ρωσία είναι ολόκληρη την Ουκρανία. Και αν δεν είχα εμπλακεί εγώ, αυτή τη στιγμή θα πολεμούσαν για ολόκληρη την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν θέλει τη λωρίδα που έχει τώρα καθώς θέλει όλη την Ουκρανία. Και αν δεν ήμουν εγώ, θα συνέχιζαν», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι Ευρωπαίοι ηγέτες τού ζήτησαν πολλές φορές να τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, επειδή όπως υποστήριξε «γιατί εκείνος δεν τους απαντά στα τηλεφωνήματα».

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα σχόλια του Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με πρόσφατη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο. Σε συνέντευξή του στο The Free Press, ο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να καταλάβει όλη την Ουκρανία και είχε επισημάνει ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία μπορούν να επιτύχουν πλήρως τους στρατιωτικούς τους στόχους.

Ο Τραμπ και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εντός 24 ωρών εφόσον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, προσπαθεί εδώ και μήνες να πετύχει τουλάχιστον μια εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών. Ωστόσο, η Ρωσία συνεχίζει να αγνοεί τις εκκλήσεις του.

Πρόσφατα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον «πιο κοντά» σε ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη στις διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιο. Χαρακτήρισε πάντως τη συμφωνία για τα σπάνια ορυκτά της Ουκρανίας «καλή για τους Αμερικανούς».

Επιπλέον, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ κατατέθηκε πρόταση για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να αναγκαστεί να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις ειρήνης με την Ουκρανία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν πράγματι να επιβάλουν αυτές τις κυρώσεις, εφόσον η Ρωσία δεν αλλάξει στάση.

Ίσως να μην είναι εφικτό να λυθεί η σύγκρουση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, επίσης, ότι ο Ρώσος πρόεδρος «σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό» τις φιλοδοξίες του όταν διαπίστωσε ότι ο ίδιος ηγείται των εξελίξεων, αφήνοντας αιχμές κατά του Τζο Μπάιντεν και της Ευρώπης για απουσία ηγεσίας και διπλωματικών επαφών.

Απαντώντας στην ερώτηση αν «παρερμήνευσε τον Πούτιν», ο Τραμπ απάντησε ότι θα δώσει πλήρη απάντηση «σε δύο εβδομάδες ή σε έναν μήνα», προσθέτοντας ωστόσο ότι «η φιλοδοξία του Πούτιν περιορίστηκε όταν είδε ότι εγώ ήμουν αυτός που ηγείται. Δεν ασχολείτο με την Ευρώπη, δεν τους απαντούσε καν. Τον ρώτησα: “Ο Μπάιντεν σε κάλεσε ποτέ σε αυτά τα τρία χρόνια;” και μου είπε: “Ποτέ.” Ούτε ένα τηλεφώνημα. Και την ώρα που πεθαίνουν χιλιάδες στρατιώτες και άμαχοι, που καταστρέφεται όλη η πολιτιστική κληρονομιά της Ουκρανίας, εκείνος δεν πήρε ούτε μία φορά τηλέφωνο. Αν ήμουν εγώ στην εξουσία, ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει και δεν ξεκίνησε επί της δικής μου θητείας».

Ερωτηθείς για το ποια είναι η «κόκκινη γραμμή» για τον ίδιο στο ζήτημα της Ουκρανίας και σε ποιο σημείο θα αποχωρούσε από τη διαπραγμάτευση, ο Τραμπ απάντησε ότι «ίσως έρθει μια στιγμή που θα το πω αυτό. Ίσως να μην είναι καν εφικτό να λυθεί. Υπάρχει τεράστιο μίσος — μεταξύ των δύο ηγετών, μεταξύ στρατηγών και στρατιωτών. Πολεμούν τρία χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή πιθανότητα να το πετύχουμε.»

Σε ερώτηση για το εάν θα σταματούσε τη στρατιωτική και σε επίπεδο πληροφοριών συνεργασία με την Ουκρανία σε περίπτωση αποχώρησής του, ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας ότι «δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο τώρα. Είναι πολύ νωρίς για τέτοιες δηλώσεις. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση.»

Πηγή: skai.gr

