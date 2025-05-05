Η κυβέρνηση Τραμπ προσφέρει χρηματικό επίδομα και εισιτήριο επιστροφής σε μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα που επιλέγουν να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα αξιωματούχοι.

Η νέα πολιτική, που προβλέπει παροχή 1.000 δολαρίων και πτήση επιστροφής για κάθε μετανάστη που φεύγει με τη θέλησή του, εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει τις απελάσεις και να υλοποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του προέδρου.

Ήδη, σύμφωνα με τις αρχές, ένας μετανάστης από την Ονδούρα αποδέχθηκε την προσφορά και επέστρεψε αεροπορικώς από το Σικάγο στη χώρα του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση προτρέπει ορισμένες κατηγορίες μεταναστών να εγκαταλείψουν τη χώρα πριν στοχοποιηθούν από τις αρχές, ενώ έχει υιοθετήσει πολιτικές που καθιστούν τη διαμονή χωρίς νόμιμο καθεστώς πιο δύσκολη όπως ο αποκλεισμός ορισμένων μεταναστών από πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ποσό θα καταβάλλεται μετά την επιβεβαίωση του ταξιδιού επιστροφής μέσω της νέας εφαρμογής της κυβέρνησης με την ονομασία CBP Home, που παρουσιάστηκε νωρίτερα φέτος. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα θα εξοικονομήσει δημόσιο χρήμα, καθώς θα αποφεύγεται το κόστος σύλληψης, κράτησης και απελάσεων με κυβερνητικά ναυλωμένες πτήσεις.

«Αν βρίσκεστε παράνομα στις ΗΠΑ, η οικειοθελής αποχώρηση είναι ο καλύτερος, ασφαλέστερος και πιο οικονομικός τρόπος για να φύγετε και να αποφύγετε τη σύλληψη», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο έχουν απελαθεί περίπου 140.000 μετανάστες. Ωστόσο, οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται ακόμη στον κεντρικό προεκλογικό στόχο του προέδρου Τραμπ, που είναι η απομάκρυνση εκατομμυρίων παράτυπων μεταναστών.

Οι απελάσεις είναι συχνά χρονοβόρες και δαπανηρές, καθώς απαιτούν μακρόχρονη κράτηση, συντονισμό για τα ταξιδιωτικά έγγραφα και εξασφάλιση ναυλωμένων πτήσεων προς πολλές χώρες. Προβλήματα προκύπτουν και με χώρες που δεν δέχονται εύκολα πίσω τους υπηκόους τους ή καθυστερούν υπερβολικά τη διαδικασία.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει την πρόθεση για ένα τέτοιο πρόγραμμα με κίνητρα σε πρόσφατη συνέντευξή του στο δίκτυο Fox Noticias:

«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα αυτό-απέλασης, που δεν έχουμε καν ανακοινώσει ακόμη», είπε στα μέσα Απριλίου. «Το μόνο που δεν έχουμε ακόμη καθορίσει είναι το εξής: Τι θα τους δώσουμε; Θα τους δώσουμε επίδομα, ένα ποσό, ένα εισιτήριο, και μετά θα συνεργαστούμε μαζί τους· αν είναι καλοί, αν τους θέλουμε πίσω, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν το ταχύτερο δυνατό».

Πηγή: skai.gr

