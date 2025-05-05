Ρουμανία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά την ήττα του κυβερνώντος συνασπισμού

Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός Μαρσέλ Τσολάκου υπέβαλλε σήμερα την παραίτηση του, αφού ο υποστηριζόμενος υποψήφιος από τον φιλοδυτικό συνασπισμό του οποίου ηγείτο απέτυχε στον πρώτο γύρο των επαναληπτικών προεδρικών εκλογών.

Οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές, στους οποίους ανήκει, θα αποχωρήσουν από τον συνασπισμό, ενώ οι υπουργοί του κόμματος θα παραμείνουν προσωρινά μέχρι να προκύψει νέα πλειοψηφία μετά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, είπε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

