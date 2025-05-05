Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρουμανία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά την ήττα του κυβερνώντος συνασπισμού

Οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές θα αποχωρήσουν από τον συνασπισμό, ενώ οι υπουργοί του κόμματος θα παραμείνουν προσωρινά μέχρι να προκύψει νέα πλειοψηφία

Ciolacu

Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός Μαρσέλ Τσολάκου υπέβαλλε σήμερα την παραίτηση του, αφού ο υποστηριζόμενος υποψήφιος από τον φιλοδυτικό συνασπισμό του οποίου ηγείτο απέτυχε στον πρώτο γύρο των επαναληπτικών προεδρικών εκλογών.

Οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές, στους οποίους ανήκει, θα αποχωρήσουν από τον συνασπισμό, ενώ οι υπουργοί του κόμματος θα παραμείνουν προσωρινά μέχρι να προκύψει νέα πλειοψηφία μετά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, είπε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρουμανία ακροδεξιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark