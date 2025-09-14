Δεκάδες αναρτήσεις και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που πανηγυρίζουν τον θάνατό του, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής συντηρητικών ακτιβιστών, εκλεγμένων αξιωματούχων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ενός ιστότοπου που δημοσιεύει προσωπικά στοιχεία, στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής εκστρατείας που στοχεύει στην τιμωρία των ατόμων πίσω από τις αναρτήσεις, σύμφωνα με το CNN.

Η γνωστή ακροδεξιά influencer Λάουρα Λούμερ, ένας γερουσιαστής των ΗΠΑ και ένας ιστότοπος με το όνομα «Expose Charlie’s Murderers» (Αποκαλύψτε τους δολοφόνους του Τσάρλι) έχουν επιστήσει την προσοχή σε άτομα που έχουν δημοσιεύσει μηνύματα σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ.

Οι εκστρατείες δείχνουν πώς οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα προσωπικά μηνύματα - ακόμη και από λογαριασμούς με λίγους ακόλουθους ή από άτομα που δεν είναι δημόσια πρόσωπα - μπορούν εύκολα να δημοσιοποιηθούν και το πώς οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να διαδοθούν στο διαδίκτυο σε μια εποχή.

Ο ιστότοπος Charlie’s Murderers, του οποίου το domain έχει καταχωρηθεί ανώνυμα, ισχυρίζεται ότι έχει «λάβει σχεδόν 30.000 υποβολές», σύμφωνα με ένα μήνυμα στην αρχική σελίδα του ιστότοπου. Επί του παρόντος, υπάρχουν μερικές δεκάδες υποβολές δημοσιευμένες στον ιστότοπο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι των οποίων τα μηνύματα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο δεν φαίνεται να αναφέρονται στον εαυτό τους ως ακτιβιστές, ούτε φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς καλούν σε βία. Οι διαχειριστές του ιστότοπου δεν απάντησαν σε αίτημα του CNN για σχοιασμό ενώ ο ιστότοπος έχει ανοίξει επίσης και έναν λογαριασμό στο X.

Η Λούμερ δημοσίευσε στο X την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό, ότι «θα περάσω τη νύχτα μου κάνοντας διάσημους όλους όσους βρω στο διαδίκτυο να γιορτάζουν τον θάνατό του, οπότε ετοιμαστείτε να καταστραφούν όλες οι μελλοντικές επαγγελματικές σας φιλοδοξίες αν είστε τόσο άρρωστοι ώστε να γιορτάζετε τον θάνατό του».

Στο X, ένας λογαριασμός έχει ξεκινήσει ένα «μεγάλο νήμα με όλους τους ανθρώπους που απολύονται, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς», με δεκάδες καταχωρήσεις ανθρώπων που, όπως ισχυρίζεται, έχουν χάσει τη δουλειά τους.

Και αφού το MSNBC απέλυσε τον ανώτερο πολιτικό αναλυτή Μάθιου Ντάουντ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η ρητορική του Κερκ ενδέχεται να συνέβαλε στη δολοφονία του, ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δική του άποψη: «Απέλυσαν αυτόν τον τύπο, τον Ντάουντ από το MSNBC, που είναι ένας απαίσιος τύπος, απαίσιος άνθρωπος, αλλά τον απέλυσαν. Ακούω ότι απολύουν και άλλους». Μετά την απόλυση, ο Ντάουντ είπε ότι η «δεξιά μάζα των μέσων ενημέρωσης» τον επιτέθηκε σε διάφορες πλατφόρμες.

Μερικοί από τους ανθρώπους των οποίων οι αναρτήσεις έχουν επισημανθεί λένε ότι τώρα δέχονται μια σειρά από παρενοχλήσεις και ανησυχούν ότι θα γίνουν θύματα βίας.

Για παράδειγμα, η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Rachel Gilmore δημοσίευσε ότι είναι «τρομοκρατημένη» από την αντίδραση των «ακροδεξιών οπαδών» του Κερκ μετά τον πυροβολισμό. Αυτή η ανάρτηση είναι η πρώτη που εμφανίζεται στον ανώνυμο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος όπου η Gilmore είπε ότι ελπίζει ο Κερκ να επιβιώσει. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, η Gilmore δήλωσε ότι δεν πανηγύρισε τον θάνατο του Κερκ και σε άλλη ανάρτηση είπε ότι ελπίζει να επιβιώσει. Είπε επίσης ότι δέχτηκε «τσουνάμι» απειλών και χαρακτήρισε τις τελευταίες 48 ώρες της ζωής της ως «κόλαση».

Ορισμένοι εκλεγμένοι αξιωματούχοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δημοσιοποιούν επίσης τα ονόματα των ατόμων που έχουν δημοσιεύσει σχόλια σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι όπως καθηγητές.

Η ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν από το Τενεσί δήλωσε ότι ένας υπάλληλος του Middle Tennessee State University θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση του, αφού έγραψε ότι δεν έχει «καμία συμπάθεια» για τον θάνατο του Κερκ. Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε στο CNN ότι ο υπάλληλος απολύθηκε «με άμεση ισχύ».

Και ιδιωτικές εταιρείες, όπως η Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers και η Carolina Panthers, έχουν επίσης απολύσει υπαλλήλους για τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον Κερκ.

Στα περισσότερα μέρη, οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να απολύσουν υπαλλήλους για οποιονδήποτε λόγο και αυτό περιλαμβάνει και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τον Jeffrey Hirsch, καθηγητή εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

