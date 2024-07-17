Mπέρμποκ: Η Γερμανία είναι «αδύνατον» να συνεχίσει τη στρατιωτική συνεργασία με τον Νίγηρα

Η Γερμανίδα υπουργός Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε χθες Τρίτη το βράδυ από την Ακτή Ελεφαντοστού πως δεν είναι «δυνατό να συνεχιστεί» η στρατιωτική συνεργασία της χώρας της με τον Νίγηρα, ελλείψει «εμπιστοσύνης» στις σχέσεις με το νέο καθεστώς, το οποίο κατέλαβε την εξουσία με το στρατιωτικό πραξικόπημα του περασμένου Ιουλίου.

Το Βερολίνο ανακοίνωσε την 6η Ιουλίου πως θα πάψει να αξιοποιείται αεροπορική βάση στον Νίγηρα, θα αποσυρθούν τα μέλη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεών που απομένουν στη χώρα του Σαχέλ ως την 31η Αυγούστου, καθώς και ότι η διμερής στρατιωτική συνεργασία θα τερματιστεί.

«Δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί, καθώς η εμπιστοσύνη που υπήρχε πριν δεν υφίσταται πια», εξήγησε η κυρία Μπέρμποκ κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Αμπιτζάν.

Ταυτόχρονα, «δεν έχουμε αναστείλει την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς δεν ευθύνεται ο λαός του Νίγηρα για αυτό που έγινε», πρόσθεσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Γερμανίας κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Ακτής Ελεφαντοστού Αλασάν Ουαταρά.

Τον Νίγηρα κυβερνούν οι στρατιωτικοί που κατέλαβαν την εξουσία με το πραξικόπημα της 26ης Ιουλίου 2023, όταν ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ, που παραμένει έκτοτε φυλακισμένος. Η χούντα προσέγγισε τη Ρωσία, γυρίζοντας την πλάτη στη Γαλλία, την άλλοτε αποικιακή δύναμη, ευρωπαίους συμμάχους της και τις ΗΠΑ. Παρόμοιες εξελίξεις καταγράφτηκαν στις γειτονικές χώρες, το Μαλί και την Μπουρκίνα Φάσο, όπου την εξουσία ασκούν επίσης στρατιωτικοί και μαίνεται, όπως και στον Νίγηρα, η βία τζιχαντιστικών οργανώσεων.

Στα τέλη Μαΐου, Βερολίνο και Νιαμέ έκλεισαν προσωρινή συμφωνία, η οποία επέτρεπε στην Μπούντεσβερ να συνεχίσει να χρησιμοποιεί βάση στην πρωτεύουσα του Νίγηρα για αεροπορικές μεταφορές ως την 31η Αυγούστου.

Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών για την παράταση της διευθέτησης αυτής δεν καρποφόρησαν· προσέκρουσαν ιδίως στο ότι το προσωπικό το οποίο στάθμευε εκεί δεν θα έχαιρε πλέον ασυλίας έναντι ποινικών διώξεων.

Κατά συνέπεια, οι 38 γερμανοί στρατιωτικοί και 33 συνεργάτες γερμανικών και ξένων ιδιωτικών εταιρειών, που αξιοποιούν τη βάση ιδίως για την εσπευσμένη απομάκρυνση γερμανών υπηκόων από κράτη της Αφρικής, θα αποχωρήσουν. Ήδη, το καθεστώς απαίτησε και εξασφάλισε την αποχώρηση των στρατευμάτων της Γαλλίας (στα τέλη του 2023) και των ΗΠΑ (έχει συμφωνηθεί να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο).

Μαζί με το Μαλί και την Μπουρκίνα Φάσο, ο Νίγηρας δημιούργησε τη Συμμαχία των Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ).

«Θέλουμε να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στις χώρες αυτές, διότι οι πληθυσμοί τους το έχουν ανάγκη. Αναφερθήκαμε στους κινδύνους για την Ακτή του Ελεφαντοστού (…) Φιλοξενούμε πάνω από 60.000 πρόσφυγες από την Μπουρκίνα Φάσο κι αυτό είναι βάρος για την οικονομία» της Ακτής Ελεφαντοστού, είπε από την πλευρά του ο κ. Ουαταρά στη συνέντευξη Τύπου.

Συζητήθηκε επίσης η διμερής οικονομική συνεργασία, ειδικά στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Γερμανία συνέβαλε στη χρηματοδότηση της πρώτης ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας με φωτοβολταϊκά πλαίσια στην Ακτή Ελεφαντοστού νωρίτερα φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

