Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μη επανδρωμένα ταχύπλοα για περιπολίες στο Στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά τη χρήση τέτοιων σκαφών σε ενεργή σύγκρουση.

Η ανάπτυξη αυτών των μέσων - τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιτήρηση όσο και για επιθέσεις αυτοκτονίας - δεν είχε αναφερθεί μέχρι σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που έχει αντιμετωπίσει το αμερικανικό ναυτικό τα τελευταία χρόνια στην προσπάθειά του να αναπτύξει στόλο μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας, σύμφωνα με το Reuters.

🚨🇺🇸🇮🇷 The U.S. just deployed robot speedboats to the Gulf and it's about time



The Pentagon confirmed for the first time that uncrewed drone boats are patrolling the Strait of Hormuz during Operation Epic Fury.



The GARC, a 5-meter autonomous speedboat, has logged 450+ hours… https://t.co/PXXXKkGRHr pic.twitter.com/YD3YgrCyJY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 26, 2026

Πηγή: skai.gr

