Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν μη επανδρωμένα ταχύπλοα στο Στενό του Ορμούζ

Η ανάπτυξη αυτών των μέσων - τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιτήρηση όσο και για επιθέσεις αυτοκτονίας - δεν είχε αναφερθεί μέχρι σήμερα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μη επανδρωμένα ταχύπλοα για περιπολίες στο Στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά τη χρήση τέτοιων σκαφών σε ενεργή σύγκρουση.

Η ανάπτυξη αυτών των μέσων - τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιτήρηση όσο και για επιθέσεις αυτοκτονίας - δεν είχε αναφερθεί μέχρι σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που έχει αντιμετωπίσει το αμερικανικό ναυτικό τα τελευταία χρόνια στην προσπάθειά του να αναπτύξει στόλο μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν ΗΠΑ Drones Κρίση στη Μέση Ανατολή Στενά του Ορμούζ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark