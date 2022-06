ΗΠΑ: 46 μετανάστες ανασύρθηκαν νεκροί από φορτηγό- Ήταν χωρίς νερό στους 40 βαθμούς Κελσίου

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο ρυμουλκό φορτηγού στο Τέξας, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαν Αντόνιο.

«Παραλάβαμε μέχρι τώρα 46 πτώματα», είπε ο Τσαρλς Χουντ, διευκρινίζοντας ότι 16 παράτυποι μετανάστες –δώδεκα ενήλικοι και τέσσερα παιδιά– διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έχοντας «τις αισθήσεις τους». Ανάμεσα στους νεκρούς, τόνισε ο κ. Χουντ, δεν υπάρχουν παιδιά, ωστόσο πολλά θύματα κατά τις πληροφορίες που έδωσε ήταν έφηβοι και νέοι.

Φορτηγά όπως αυτό που βρέθηκε στο Σαν Αντόνιο, περίπου 240 χιλιόμετρα από τα σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ, είναι συχνά μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν μετανάστες χωρίς χαρτιά που θέλουν να φθάσουν στο αμερικανικό όνειρο.

WATCH: Several San Antonio police cars, as well as fire trucks and ambulances, are stationed along Quintana Road on the city's Southwest Side; 42 people have been killed. pic.twitter.com/sW8DXx7gRw