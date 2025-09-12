Περισσότεροι από 300 Νοτιοκορεάτες εργαζόμενοι που συνελήφθησαν σε μια μαζική επιχείρηση μετανάστευσης σε εργοστάσιο της Hyundai στην Πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ επέστρεψαν στη χώρα τους.

Η επιστροφή τους συνέπεσε με τις προειδοποιήσεις του προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, και του διευθύνοντος συμβούλου της Hyundai για τον αντίκτυπο που θα έχει η επιχείρηση.

Ένα ναυλωμένο αεροσκάφος της Korean Air, που μετέφερε τους εργαζομένους και ακόμη 14 μη Κορεάτες οι οποίοι είχαν επίσης τεθεί υπό κράτηση, απογειώθηκε από την Ατλάντα το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα). Ένας Νοτιοκορεάτης επέλεξε να παραμείνει στις ΗΠΑ για να διεκδικήσει μόνιμη διαμονή.

Η αναχώρηση καθυστέρησε πάνω από μία ημέρα, μετά από εντολή του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τον Λι Τζε Μιούνγκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε, ζήτησε την παύση ώστε να διαπιστωθεί εάν οι εργαζόμενοι επιθυμούσαν να παραμείνουν στις ΗΠΑ για να συνεχίσουν να εργάζονται και να εκπαιδεύουν Αμερικανούς, όπως δήλωσε αξιωματούχος του νοτιοκορεατικού ΥΠΕΞ.

Στο αεροδρόμιο Ιντσόν, όπου προσγειώθηκαν οι εργαζόμενοι, είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες δημοσιογράφοι αλλά και διαδηλωτές. Ένα πανό παρουσίαζε τον Τραμπ με στολή πράκτορα μετανάστευσης, με το σχόλιο: «Είμαστε φίλοι! Δεν είμαστε;» Ένα άλλο έγραφε: «Δημόσια οργή για τη σύλληψη 300 Κορεατών, δεμένων και μεταχειρισμένων σαν εγκληματίες! Γιατί να συνεχίσουμε τις επενδύσεις στις ΗΠΑ μετά από τέτοια προδοσία;»

Το νοτιοκορεατικό ΥΠΕΞ κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των εργαζομένων, ζητώντας να θολώνονται τα πρόσωπα σε φωτογραφίες και βίντεο. Η ασφάλεια στο αεροδρόμιο ήταν αυστηρή, με τις αρχές να κατευθύνουν τους άλλους ταξιδιώτες σε διαφορετικές πύλες.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», δήλωσε ο Λι Τζε Μιούνγκ, τονίζοντας ότι είναι συνήθης πρακτική οι κορεατικές εταιρείες να στέλνουν προσωπικό στο εξωτερικό για την εγκατάσταση εργοστασίων. «Αν αυτό δεν επιτρέπεται πλέον, τότε η δημιουργία παραγωγικών μονάδων στις ΗΠΑ θα γίνει δυσκολότερη, οδηγώντας τις εταιρείες στο ερώτημα εάν αξίζει τελικά τον κόπο».

Η Σεούλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για την εξασφάλιση νέων ή αυξημένων ποσοστώσεων βίζας, ενώ το νοτιοκορεατικό ΥΠΕΞ ζήτησε από το Κογκρέσο να στηρίξει τη δημιουργία ειδικής βίζας για κορεατικές επιχειρήσεις.

Ο ΥΠΕΞ Τσο Χιουν, στις συναντήσεις του με Αμερικανούς γερουσιαστές, επανέλαβε τις ανησυχίες για τις συλλήψεις.

Από την πλευρά της Hyundai, ο CEO Χοσέ Μουνιόθ προειδοποίησε ότι η επιχείρηση θα καθυστερήσει τουλάχιστον 2-3 μήνες το άνοιγμα του εργοστασίου, καθώς «όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν τώρα να επιστρέψουν».

Συνολικά, οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν 475 άτομα – πάνω από 300 Νοτιοκορεάτες – οι οποίοι φέρονται να εργάζονταν παράνομα στο εργοστάσιο μπαταριών, ένα από τα μεγαλύτερα έργα ξένης επένδυσης στη Τζόρτζια. Η LG Energy Solution, που διαχειρίζεται το εργοστάσιο μαζί με τη Hyundai, υποστήριξε ότι πολλοί εργαζόμενοι είχαν βίζες διαφορετικών τύπων ή βρίσκονταν στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα.

Νοτιοκορεατικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν την επιχείρηση «σοκ», με την εφημερίδα Dong-A Ilbo να προειδοποιεί ότι μπορεί να έχει «παγωτικό αποτέλεσμα» στις επενδύσεις, ενώ το πρακτορείο Yonhap ζήτησε συνεργασία Ουάσινγκτον–Σεούλ για να αποκατασταθούν «οι ρωγμές στη συμμαχία».

Η χρονική συγκυρία της επιχείρησης, εν μέσω ευαίσθητων εμπορικών διαπραγματεύσεων, έχει προκαλέσει πρόσθετη ανησυχία στη Σεούλ.

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε την επιχείρηση, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα διευκολύνουν τις εταιρείες να φέρνουν προσωπικό «γρήγορα και νόμιμα», εφόσον τηρούνται οι νόμοι μετανάστευσης. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του, κάλεσε τις ξένες εταιρείες να προσλαμβάνουν Αμερικανούς εργαζόμενους.

