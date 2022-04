Δύο άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους στην Αμερική καθώς ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι χτυπούν τα νότια της χώρας.

Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι από το Μισισιπή έως τη Νότια Καρολίνα και εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες δέντρα να ξεριζωθούν, σπίτια να υποστούν ζημίες και να προκληθούν σημαντικά προβλήματα στις υποδομές του αμερικανικού νότου.

Στη Γεωργία, υπήρξαν αναφορές για δύο ανεμοστρόβιλους και ένα άτομο που σκοτώθηκε την Τρίτη καθώς ξέσπασαν οι καταιγίδες. Ο ιατροδικαστής της κομητείας Μπράιαν, Μπιλ Κοξ, επιβεβαίωσε τον θάνατο, αλλά δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για το θύμα ή τον τρόπο θανάτου του.

Tornado crossing Interstate 16 near Pembroke, Georgia this evening! 🌪🛣



