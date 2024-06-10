Όσοι προετοιμάζονται για διακοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιούνται για αύξηση φαινομένων εξαπάτησης όπου ψεύτικοι λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποδίδονται σε αεροπορικές εταιρείες.

Ειδικότερα, ψεύτικοι λογαριασμοί παριστάνουν πως ανήκουν σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου στο X (πρώην Twitter) και χρησιμοποιούνται τακτικά για να εξαπατήσουν πελάτες να δώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με την ένωση καταναλωτών Which.

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι οι λογαριασμοί που πλαστοπροσωπούν οργανισμούς ενδέχεται να τεθούν σε οριστική αναστολή βάσει της πολιτικής της για παραπλανητικές ταυτότητες.

Η απάτη συμβαίνει συχνά όταν ένας απογοητευμένος πελάτης προσπαθεί να επικοινωνήσει με μια αεροπορική εταιρεία για να προσπαθήσει να διορθώσει ένα πρόβλημα, σημείωσε η Which, προσθέτοντας πως οι απατεώνες ανιχνεύουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – συχνά χρησιμοποιώντας bots, έναν τύπο αυτοματοποιημένου λογισμικού – για να βρουν τέτοιες αλληλεπιδράσεις.

Στη συνέχεια απαντούν στο ερώτημα ή το παράπονο, ελπίζοντας ότι ο πελάτης δεν θα παρατηρήσει ότι επικοινωνεί μαζί του ένας ψεύτικος λογαριασμός.

Η Which έδωσε το παράδειγμα ενός ερευνητή που επικοινώνησε με τον αυθεντικό λογαριασμό Wizz Air X, @wizzair, ρωτώντας αν καθυστερούσε μια πτήση και σχεδόν αμέσως έλαβε απαντήσεις από δύο ψεύτικους λογαριασμούς.

«Και οι δύο χρησιμοποίησαν σχεδόν πανομοιότυπη γλώσσα, ζητώντας συγγνώμη για την ταλαιπωρία, δηλώνοντας ότι «έχουν ήδη κλιμακώσει το θέμα στο αρμόδιο τμήμα» και ζητώντας έναν «απευθυνόμενο αριθμό WhatsApp για βοήθεια» μέσω DM [άμεσο μήνυμα]», ανέφερε.

Οι απατεώνες συχνά ζητούν από τους πελάτες να τους στείλουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή να τους κατευθύνουν σε ιστότοπους ηλεκτρονικού ψαρέματος όπου μπορούν να συλλεχθούν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας.

Ορισμένοι απατεώνες ισχυρίζονται επίσης ότι οι πελάτες δικαιούνται αποζημίωση ή ζητούν μια μικρή χρέωση για την επίλυση του προβλήματος.

Η Which ανέφερε ότι είχε εντοπίσει ψεύτικους λογαριασμούς X που υποδύονταν κάθε μεγάλη αεροπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των British Airways, Easy Jet, Jet2, Ryanair, Tui, Virgin Atlantic και Wizz Air.

Είπε, επίσης, ότι η αναφορά ψεύτικων λογαριασμών στο X «φαίνεται να έχει περιορισμένο αποτέλεσμα» και ότι οι περισσότερες από τις ψεύτικες δημοσιεύσεις και οι λογαριασμοί που επισήμανε «ήταν ακόμα ζωντανές τη στιγμή της σύνταξης».

Ένας εκπρόσωπος του X είπε στο BBC:

«Στο X, δεν μπορείτε να οικειοποιήσετε την ταυτότητα ατόμων, ομάδων ή οργανώσεων ή να χρησιμοποιήσετε μια ψεύτικη ταυτότητα για να εξαπατήσετε άλλους.

"Οι λογαριασμοί που παρουσιάζονται ως άλλο άτομο, ομάδα ή οργανισμός με σύγχυση ή παραπλανητικό τρόπο ενδέχεται να ανασταλούν οριστικά σύμφωνα με την πολιτική παραπλανητικών και παραπλανητικών ταυτοτήτων του X."

Από την πλευρά τους, οι αεροπορικές εταιρείες προτρέπουν τους πελάτες να είναι προσεκτικοί με τους ψεύτικους λογαριασμούς και να μην μοιράζονται προσωπικά δεδομένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

