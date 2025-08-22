Γερμανία: Νεοναζί που έγινε τρανς καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Στη Γερμανία έχει ξεσπάσει μια διαμάχη σχετικά με το αν ένας τρανς Νεοναζί εξτρεμιστής θα πρέπει να εκτίσει ποινή φυλάκισης σε γυναικείο ή ανδρικό σωφρονιστικό κατάστημα.

Τον Ιούλιο του 2023, η Marla-Svenja Liebich καταδικάστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Halle στη Σαξονία-Άνχαλτ σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών χωρίς αναστολή για ακροδεξιά υποκίνηση μίσους, δυσφήμισης και προσβολής.

German neo-Nazi Sven Liebich, jailed in 2023 for hate speech, legally changed gender to female and adopted the name Marla-Svenja.



Now set to serve the 18-month sentence in a women’s prison. pic.twitter.com/wiLoTiPX8x — Clash Report (@clashreport) August 21, 2025

Η Liebich άσκησε έφεση κατά της ποινής της και έχασε.

Εκείνη την εποχή ήταν γνωστή ως Sven Liebich. Δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Liebich ήταν μέλος μιας νεοναζιστικής ομάδας που ονομάζεται Blood and Honour («Αίμα και Τιμή»).

Στο τέλος του 2024, η Liebich άλλαξε την καταχώριση φύλου της στα επίσημα αρχεία από αρσενικό σε θηλυκό. Άλλαξε επίσης το μικρό της όνομα, αναφέρει το BBC.

Η βάση για αυτό ήταν ο Νόμος Αυτοδιάθεσης της Γερμανίας, ο οποίος μόλις είχε τεθεί σε ισχύ και ενίσχυσε τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Ο νόμος επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάξουν τον χαρακτηρισμό για το φύλο τους και το μικρό τους όνομα μέσω μιας απλής δήλωσης σε ένα ληξιαρχείο, αντί για δικαστική απόφαση.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβήτησαν το κατά πόσον η αλλαγή της Λίμπιχ ήταν ειλικρινής, καθώς ως Sven Liebich είχε προβεί σε ομοφοβικές απόψεις, και ίσως θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση τις γερμανικές αρχές.

Ο γενικός εισαγγελέας της Χάλε δήλωσε στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα MDR στη Σαξονία-Άνχαλτ ότι η Λίμπιχ θα εκτίσει την ποινή φυλάκισής της στις γυναικείες φυλακές του Κέμνιτς.

Η Liebich θα ξεκινήσει σύντομα να εκτίει την ποινή της, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει εκστρατεία με αίτημα την απελευθέρωσή της («Free Marla»).

Ο γενικός εισαγγελέας δήλωσε ότι η διοίκηση των φυλακών θα αποφασίσει εάν θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια και την τάξη, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μεταφορά της σε άλλη φυλακή.

