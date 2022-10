Ινδονησία: Τραγωδία με τουλάχιστον 129 νεκρούς σε αγώνα ποδοσφαίρου - Οπαδοί ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου - Βίντεο

Τουλάχιστον 129 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 180 τραυματίστηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ινδονησία, όταν πανικόβλητοι οπαδοί έτρεξαν να φύγουν από το γήπεδο για να γλιτώσουν από τα δακρυγόνα που έριξε η αστυνομία, για να σταματήσει βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μετά την ήττα της γηπεδούχου ομάδας.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτηρηθούν για την ήττα. Τότε η αστυνομία έριξε δακρυγόνα γαι να διαλύσει το πλήθος και να ελέγξει την κατάσταση, πυροδοτώντας το χάος που οδήγησε σε ποδοπάτημα μεταξύ των οπαδών.

Μεταξύ των νεκρών είναι δύο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Ανατολικής Ιάβας, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, 34 άνθρωποι πέθαναν στο στάδιο και οι υπόλοιποι πέθαναν είτε καθοδόν προς το νοσοκομείο είτε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν.

Συνολικά, περισσότεροι από 300 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για νοσηλεία μετά τα επεισόδια, τα οποία η αστυνομία χαρακτήρισε «ταραχές».

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί καθώς κάποιοι από τους νοσηλευόμενους είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: Over 100 people were killed and 200 injured in a riot at a football stadium in Malang Indonesia, authorities said. #news #BreakingNews #Newsnight #NewsUpdate #NewsBreak #soccer #Indonesia #malang #AremavsPersebaya #arema #Kanjuruhan #bonekjancok #football pic.twitter.com/SXhCPfTId9

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν μετά την εισβολή οργισμένων οπαδών στο γήπεδο ποδοσφαίρου, μετά την ήττα της ομάδας τους, Arema FC.

Η Arema FC έχασε με 3-2 από την Persebaya Surabaya, την πρώτη ήττα σε μεταξύ τους αγώνα εδώ και δύο δεκαετίες.

Και οι δύο είναι ομάδες από την επαρχία της Ανατολικής Ιάβας και ο αγώνας διεξήχθη στο στάδιο Kanjuruhan στην περιοχή Malang.

Η αστυνομία αντέδρασε στα επεισόδια ρίχνοντας δακρυγόνα στις εξέδρες, μετά τον θάνατο δύο αστυνομικών.

Ο κόσμος πανικοβλήθηκε και εκατοντάδες προσπάθησαν να τρέξουν έξω από το γήπεδο μια πύλη εξόδου εκείνη την ώρα, οδηγώντας σε χάος.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ινδονησίας (PFFI) ανακοίνωσε ότι διακόπτει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για μια εβδομάδα και ξεκινά έρευνα για το περιστατικό.

Over 120 people including children killed and other 200 hospitalized yesterday night in match between Arema FC and Persebaya in Malang, Indonesia, a riot involving tear gasses resulted in the death soccer fans really tragic 💔💔 #Indonesia pic.twitter.com/AX8DKjQjUi