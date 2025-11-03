Τουλάχιστον 15 παιδιά αγνοούνται και πιθανόν να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την ανατολικότερη επαρχία της Ινδονησίας, την Παπούα, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Δεκατρία από τα θύματα ήταν παιδιά, ηλικίας από 8 ως 17 ετών, δήλωσε στο Reuters ο Αλφρέδο Αγκουστίνους Ρούμπιακ, επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής Ντούγκα.

Fifteen people, mostly children, missing after floods in Papua - Archipelago - The Jakarta Post #jakpost https://t.co/IDBx9k4ATr pic.twitter.com/pHKwuqq3Hb — The Jakarta Post (@jakpost) November 3, 2025

Τα παιδιά κατευθύνονταν στα σπίτια τους αφού είχαν παίξει βόλεϊ και επιχείρησαν να διασχίσουν ένα ποτάμι όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες, εξήγησε ο ίδιος.

Αρχικά βρήκαν καταφύγιο σε κάτι μεγάλους βράχους, αλλά το ρεύμα ήταν τόσο ισχυρό που τα παρέσυρε.

Επιπλέον, από την κατολίσθηση κάποιων από τους βράχους, ορισμένα παιδιά καταπλακώθηκαν, πρόσθεσε ο Ρούμπιακ.

Κάτοικοι, η αστυνομία και στρατιωτικό προσωπικό καθώς και η τοπική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών συνεχίζουν να αναζητούν θύματα, είπε ο Ρούμπιακ, αλλά οι προσπάθειές τους δυσχεραίνονται από το βραχώδες έδαφος.

Οι αρχές χρειάζονται ελικόπτερο για να προσεγγίσουν την περιοχή, διαφορετικά θα πρέπει να καλύψουν πεζή μια διαδρομή οκτώ ωρών από την πλησιέστερη πόλη, διευκρίνισε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Η επιχείρηση διάσωσης περιπλέκεται άλλωστε από το γεγονός ότι η περιοχή θεωρείται "κόκκινη ζώνη" από πλευράς ασφαλείας, σημείωσε.

Φωτ. αρχείου ΑΡ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

