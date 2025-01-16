Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποχαιρετά την ηγεσία των ΗΠΑ σε λίγες μέρες και παραδίδει τα «κλειδιά» του Λευκού Οίκου στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ομπάμα, φίλος του απερχόμενου προέδρου αναφέρει:

«Πριν από τέσσερα χρόνια, εν μέσω μιας πανδημίας, χρειαζόμασταν έναν ηγέτη με χαρακτήρα που θα άφηνε στην άκρη την πολιτική και θα έκανε το σωστό. Αυτό ακριβώς έκανε ο Τζο Μπάιντεν.

Σε μια εποχή που η οικονομία μας παρέπαιε, οδήγησε σε αυτό που θα γινόταν η ισχυρότερη ανάκαμψη στον κόσμο - με 17 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, ιστορική αύξηση των μισθών και μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

Πέρασε νομοθεσία-ορόσημο για την ανοικοδόμηση των υποδομών του έθνους μας και την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής.

Είμαι ευγνώμων στον Τζο για την ηγεσία του, τη φιλία του και τη δια βίου υπηρεσία του στη χώρα που αγαπάμε».

Four years ago, in the middle of a pandemic, we needed a leader with the character to put politics aside and do what was right. That’s what @JoeBiden did.



At a time when our economy was reeling, he drove what would become the world’s strongest recovery – with 17 million new… pic.twitter.com/Is3SX9DufE — Barack Obama (@BarackObama) January 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.