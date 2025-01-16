Λογαριασμός
Το «αντίο» του Ομπάμα στον Μπάιντεν: Τον ευγνωμονώ για την ηγεσία του, τη φιλία του και την υπηρεσία του στη χώρα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως ο Τζο Μπάιντεν αντιμετώπισε σωστά την πανδημία, ενίσχυσε την οικονομία και πέρασε νομοσχέδια - ορόσημο 

Μπάιντεν - Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποχαιρετά την ηγεσία των ΗΠΑ σε λίγες μέρες και παραδίδει τα «κλειδιά» του Λευκού Οίκου στον Ντόναλντ Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ομπάμα, φίλος του απερχόμενου προέδρου αναφέρει: 

«Πριν από τέσσερα χρόνια, εν μέσω μιας πανδημίας, χρειαζόμασταν έναν ηγέτη με χαρακτήρα που θα άφηνε στην άκρη την πολιτική και θα έκανε το σωστό. Αυτό ακριβώς έκανε ο Τζο Μπάιντεν. 

Σε μια εποχή που η οικονομία μας παρέπαιε, οδήγησε σε αυτό που θα γινόταν η ισχυρότερη ανάκαμψη στον κόσμο - με 17 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, ιστορική αύξηση των μισθών και μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης. 

Πέρασε νομοθεσία-ορόσημο για την ανοικοδόμηση των υποδομών του έθνους μας και την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής.

Είμαι ευγνώμων στον Τζο για την ηγεσία του, τη φιλία του και τη δια βίου υπηρεσία του στη χώρα που αγαπάμε». 

