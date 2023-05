Τρεις νεκροί από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στην Ινδία - Δείτε βίντεο

Τρεις χωρικοί σκοτώθηκαν όταν ένα μαχητικό MiG-21 της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα σε σπίτι στο κρατίδιο Ρατζαστάν της βόρειας Ινδίας.

Ο πιλότος του MiG-21 χρησιμοποίησε τον μηχανισμό εκτίναξης για να το εγκαταλείψει και εντοπίστηκε τραυματισμένος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας.

(India) - Three Civilians Killed When Indian MiG-21 Air Force Fighter Jet Crashed Near Hanumangarh After Taking Off From Suratgarh, The Pilot Reportedly Ejected Safely#shuttletvnews pic.twitter.com/xjKgpCjMO6