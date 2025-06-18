Μεσίστιες κυματίζουν σήμερα οι σημαίες στο Κίεβο, καθώς οι Ουκρανοί θρηνούν τον χαμό τουλάχιστον 28 συμπατριωτών τους που σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, στο φονικότερο κύμα επιθέσεων που δέχθηκε φέτος η ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με 440 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 32 πυραύλους εναντίον της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε σήμερα πως ο αριθμός των νεκρών ανήλθε πλέον σε 28, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια πολυκατοικίας. Ανταποκριτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters είδε δύο πτώματα να απομακρύνονται από τα χαλάσματα.

Συγκλονισμένη δήλωσε η 21χρονη Σοφία Χολοβατένκο που άφησε λίγα λουλούδια στο σημείο, όπου υπήρχαν επίσης κεριά και παιδικά παιχνίδια. «Σε σοκάρει, ειδικά όταν συμβαίνει κοντά στο σπίτι σου», είπε.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως 27 τοποθεσίες στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υποδομών ζωτικής σημασίας, επλήγησαν στη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα επιβεβαίωσε το μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι αφορούσαν αποκλειστικά το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ουκρανίας στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου και στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων, καθώς έχουν αποβεί άκαρπες οι ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφυγε χθες Τρίτη από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, λέγοντας πως η διπλωματία βρίσκεται σε «κρίση» αφού έχασε την ευκαιρία να πιέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για περισσότερα όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

