Για την προθυμία της Γερμανίας να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας διαβεβαίωσε τον προσωρινό πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σάρα, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, σύμφωνα με το Reuters.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή, ο Σολτς συνεχάρη τον συριακό λαό για την επιτυχία του για τον τερματισμό του καθεστώτος Άσαντ και συμφώνησε με την ανάγκη της Συρίας για πολιτικές διαδικασίες που επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων των Σύριων και διασφαλίζουν τα δικαιώματα και την προστασία των πολιτών.

«Ο Καγκελάριος υπογράμμισε τη σημασία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας για την ασφάλεια της Συρίας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.