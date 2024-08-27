Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι υποστηρίζει μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία σύντομα, δήλωσε σήμερα Tρίτη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έπειτα από μια επίσκεψη στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Μόντι στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, η πρώτη επίσκεψη Ινδού πρωθυπουργού στη σύγχρονη ιστορία της Ουκρανίας, πραγματοποιήθηκε σε ένα κρίσιμο σημείο του πολέμου που εξαπέλυσε τον Φεβρουάριο του 2022 η Μόσχα, σημαντικός προμηθευτής όπλων στη Ινδία από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους, είπε ο Μόντι, αν και το Κρεμλίνο δεν έδωσε λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι είχαν τηλεφωνική συνδιάλεξη.

«Επανέλαβα τη σταθερή δέσμευση της Ινδίας στην υποστήριξη μιας μόνιμης και ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης σύντομα», έγραψε ο Μόντι σε ανάρτηση στο X, αναφερόμενος στη συνομιλία τους.

Η επίσκεψη του Μόντι στην Ουκρανία ακολούθησε εκείνην τον Ιούλιο στη Ρωσία, κατά την οποία αγκάλιασε τον Πούτιν την ίδια ημέρα ενός φονικού ρωσικού πυραυλικού πλήγματος σε παιδιατρικό νοσοκομείο.

Η επίσκεψη εκείνη είχε εξοργίσει την Ουκρανία και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε πει πως ήγειρε ανησυχίες με την Ινδία σχετικά με τις σχέσεις με τη Ρωσία.

Τα τελευταία χρόνια, η Ουάσινγκτον έχει προσπαθήσει να προσεγγίσει το Νέο Δελχί ως έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη περιφερειακή επιρροή της Κίνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως είπε στον Μόντι ότι θα υποστηρίξει τη φιλοξενία από την Ινδία μιας δεύτερης συνόδου κορυφής καθώς το Κίεβο ελπίζει να βρει οικοδεσπότη μεταξύ χωρών στον "παγκόσμιο νότο".

Όμως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέκλεισε τη διεξαγωγή συνομιλιών μετά την έναρξη της ουκρανικής επίθεσης στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ στις 6 Αυγούστου.

Η Ινδία, που έχει παραδοσιακά στενές οικονομικές και αμυντικές σχέσεις με τη Μόσχα, έχει αποφύγει να καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ αυξάνει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου σε επίπεδα-ρεκόρ, δικαιολογώντας την κίνηση αυτή στη βάση του εθνικού συμφέροντος.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από το Νέο Δελχί να τη βοηθήσει να ανοικοδομήσει την οικονομία της, προσκαλώντας επενδύσεις από ινδικές επιχειρήσεις σε μια σύνοδο επιχειρήσεων στην Ινδία.

Χθες, Δευτέρα, ο Μόντι μίλησε επίσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχετικά με την επίσκεψή του στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

