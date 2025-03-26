«Θα αναζητώ τα νόμιμα δικαιώματά μου όσο ζω. Ορκίζομαι!» υπογραμμίζει σε νέα του ανάρτηση στο Χ μέσα από τη φυλακή στον Σεγίτ Τορούν ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα και μας κάνει να τη ζήσουμε. Εμείς, ως έθνος, θα διώξουμε το μόνο άτομο που βλέπει κάθε μέσο επιτρεπτό, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των δικαιωμάτων των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού» τόνισε μεταξύ άλλων ο Ιμάμογλου εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της τουρκικής κυβέρνησης.

«Θέλω να ξέρετε ότι ανυπομονώ για την κάλπη, τις εκλογές και τις μέρες που θα διώξουμε αυτή τη χούφτα κακών ανθρώπων ως έθνος» τονίζει μεταξύ άλλων ο Ιμάμογλου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Σας χαιρετώ λέγοντας ότι το έθνος μας είναι μεγάλο. Είθε το έλεος, η αφθονία, η δικαιοσύνη, το πνεύμα της ενότητας και η κατανόηση της ανθρωπότητας να είναι πάνω σας κατά τη διάρκεια του μήνα του Ραμαζανιού. Στο όνομα του να είμαστε κοινωνικό κράτος, στο όνομα της δικαιοσύνης, ανακοινώνουμε ότι τα άσχημα που μας έπληξαν θα τελειώσουν και θα έρθουν καλές μέρες. Θέλω να ξέρετε ότι ανυπομονώ για την κάλπη, τις εκλογές και τις μέρες που θα διώξουμε αυτή τη χούφτα κακών ανθρώπων ως έθνος, με τις ειλικρινείς προσευχές μου, σε όποιον προκαλεί σκληρότητα και δύσκολες στιγμές στη χώρα μας, το έθνος μας, τους συνταξιούχους μας, τη νεολαία μας, τους εργαζόμενους και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Το βράδυ, άκουσα το τραγούδι «My Brave Lion» από τις φωνές εκατοντάδων χιλιάδων του έθνους μας στο Saraçhane της Κωνσταντινούπολης.

Ευχαριστώ πολύ… Είδα το ντοκιμαντέρ για εμένα στο Halk TV στις 00.30. Ευχαριστώ People's TV.

Θα ήθελα να προειδοποιήσω για κάτι εδώ. Για λίγο, χθες το βράδυ, για πρώτη φορά στη ζωή μου, είχα την ευκαιρία να κοιτάξω κανάλια που είναι συκοφαντικά της κυβέρνησης, ειδικά το TRT. Μια πλήρης ντροπή, ένα ψέμα, μια συκοφαντία. Μην προσβάλλετε την τιμή και την αξιοπρέπεια. Πώς μπορούν οι μεγάλοι να είναι τόσο ξεδιάντροπα κακοί; Θα φέρω την απόλυτη καταστροφή σε όλους αυτούς, τους ψεύτες, και όσους παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων τον μήνα του Ραμαζανιού, και θα αναζητώ τα νόμιμα δικαιώματά μου όσο ζω. Ορκίζομαι! Θα λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα και μας κάνει να τη ζήσουμε. Εμείς, ως έθνος, θα διώξουμε το μόνο άτομο που βλέπει κάθε μέσο επιτρεπτό, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των δικαιωμάτων των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, για να προστατεύσει τη θέση του, να μην κυβερνήσει την Τουρκία πίσω από κλειστές πόρτες στην Άγκυρα, και θα τον διώξουμε στις κάλπες.

Θα είμαστε ένα, θα είμαστε μεγάλοι, θα είμαστε ζωντανοί. Θα τα καταφέρουμε. Το βράδυ, καλώ όλους να σπάσουν τη νηστεία με τον Γενικό Πρόεδρό μου Özgür Özel στο τραπέζι του ιφτάρ Saraçhane. Θα είμαι στο τραπέζι του ιφτάρ και θα προσεύχομαι ενώ σας παρακολουθώ.»

Milletimiz büyüktür diyerek sizi selamlıyorum.



Ramazan ayının merhameti, bereketi, adalet, birliktelik ruhu, insanın insanı hissetme anlayışı üzerinizde olsun.



Sosyal devlet olmak adına, adalet adına üzerimizdeki kötülüklerin bittiği, iyi günlerin geleceğini müjdeleyerek;… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 26, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.