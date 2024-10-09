Η Ουκρανία σχεδιάζει να διοργανώσει νέα διάσκεψη για την ειρήνη έως το τέλος αυτής της χρονιάς και θέλει η Ρωσία να παρευρεθεί αυτή τη φορά, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής της στην Τουρκία, αλλά απέκλεισε τις οποιεσδήποτε διμερείς συνομιλίες με την Μόσχα σε αυτή τη συνάντηση.

Με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να βρίσκεται στον τρίτο χρόνο της, οι δυο χώρες απέχουν ακόμα η μία από την άλλη ως προς τους τρόπους τερματισμού του πολέμου.

«Ένας από τους πιο βασικούς στόχους της διάσκεψης αυτής είναι να επιτευχθεί μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία. Δεν μιλάμε για ένα σχήμα εκεί στο οποίο η Ουκρανία και η Ρωσία κάθονται η μία απέναντι στην άλλη και η Ουκρανία ακούει τα αιτήματα της Ρωσίας», δήλωσε ο πρεσβευτής Βάσιλ Μπόντναρ σε ενημέρωση στην Άγκυρα, μέσω Τούρκου διερμηνέα.

«Τώρα βλέπουμε το εξής: η διεθνής κοινότητα, μαζί με την Ουκρανία, θα καθίσει και θα δημιουργήσει έναν κατάλογο με τα βήματα που μπορεί να γίνουν για μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία και θα συζητήσουν τι είδους όροι θα ζητηθούν από τη Ρωσία με βάση τον κατάλογο αυτό», δήλωσε.

«Δεν θα είναι μια άμεση διμερής συνάντηση, το πιθανότερο θα γίνει σε ένα σχήμα όπου θα συμμετέχουν επίσης τρίτα μέρη και (οι συνομιλίες) θα γίνουν μέσω τρίτων μερών. Ελπίζουμε να πραγματοποιήσουμε τη διάσκεψη αυτή έως τα τέλη του έτους».

Στην Κροατία ο Ζελένσκι

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται σήμερα στην Κροατία για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής Ουκρανίας - Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία έχει στόχο να δείξει «την υποστήριξη της περιοχής προς τον ουκρανικό λαό» και να προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στα στρατεύματα που αντιμετωπίζουν την προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο.

Χθες Τρίτη, έγινε γνωστό από το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι το Κίεβο δεν προσβλέπει σε μια δεύτερη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

«Επί του παρόντος γίνονται διασκέψεις για μεμονωμένες πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ζελένσκι», έγραψε σε ανάρτησή της στο Telegram η ουκρανική προεδρία, συμπληρώνοντας ότι η τελική διαβούλευση για ανθρωπιστικά ζητήματα – όπως η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου – έχει προγραμματιστεί για το τελευταίο διήμερο του Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.