Το νέο πενταετές σχέδιο του IDF, με επικεφαλής τον αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, περιλαμβάνει πρωτοποριακές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και την διαστημική άμυνα, με στόχο την επανάσταση στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ.

Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου του IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ξεκινά συγκεκριμένες διαδικασίες για την προώθηση του πενταετούς σχεδίου του για τον στρατό σε διάφορους τομείς, από την πιθανή ανάπτυξη ενός αμυντικού σχεδίου "beepers" {ηλεκτρονικές (κάποιες εκρηκτικές) συσκευές εντοπισμού και ειδοποίησης}, μέχρι την ευρύτερη ενσωμάτωση ρομπότ, τους διαστημικούς πολέμους, την επέκταση χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και όλα τα παραδοσιακά τμήματα του IDF.

Σύμφωνα με το IDF, στο πλαίσιο των νέων σχεδίων για την υπεράσπιση των συνόρων, μπορεί να επιδιωχθεί η ανάπτυξη μιας επαναστατικής αμυντικής στρατηγικής "beeper", σε αναφορά στα beepers που χρησιμοποίησαν για να πλήξουν περίπου 3.500 μαχητές της Χεζμπολάχ ταυτόχρονα τον Σεπτέμβριο του 2024.

Δεν ήταν σαφές εάν το αναφερόμενο σχέδιο ή οι συσκευές θα τοποθετούνταν εντός των συνόρων του Ισραήλ, στα σύνορα, ή θα εμφυτεύονταν σε διάφορους εχθρούς και θα ενεργοποιούνταν σε περίπτωση εισβολής.

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί όμως την πρώτη φορά που το IDF συζητά μια αμυντική επιχείρηση beeper, σε αντίθεση με την επιθετική επιχείρηση που χρησιμοποιήθηκε κατά της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το IDF, το σχέδιο, με την ονομασία "Hoshen" (αναφορά στο βιβλικό θυσιαστήριο/στηθόδεσμο των ιερέων), θα ηγηθεί από τον Αρχηγό Σχεδιασμού, Υποστράτηγο Χέντι Ζιλμπερμάν, και θα καλύπτει τα έτη 2026-2030. Η υλοποίηση του σχεδίου αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Απριλίου, αλλά περίπου 12 διαφορετικές ομάδες έχουν ήδη αρχίσει να θέτουν στόχους και τακτικές. Στο άμεσο μέλλον, οι διάφορες ομάδες θα παρουσιάσουν τα σχέδιά τους σε μορφή σεμιναρίου σε άλλα τμήματα του IDF.

Προϋπολογισμός όπλων του Ισραήλ



Ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδίου θα είναι η χρήση του μισού από τα 350 δισ. NIS που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα διατεθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό για τεχνολογικές εξελίξεις και αύξηση της ανεξαρτησίας του Ισραήλ στα όπλα.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια αυτά θα δαπανηθούν σε μια δεκαετία.

Το προηγούμενο πολυετές σχέδιο του IDF ήταν το «Tenufah», που είχε αναπτύξει τότε ο αρχηγός του IDF, Άβιβ Κοχάβι. Ωστόσο, το σχέδιό του διακόπηκε λόγω της εισβολής της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και του επακόλουθου διετούς πολέμου. Ο πόλεμος αυτός εμπόδισε επίσης τον πιο πρόσφατο αρχηγό του IDF, Χέρζι Χάλεβι, από την εφαρμογή του πολυετούς σχεδίου του, που είχε αναμενόταν να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2023 ή αρχές 2024.

Ένας άλλος τομέας που συζητήθηκε από το IDF ήταν η αξιοποίηση πολλών περισσότερων ρομπότ και αυτόνομων συστημάτων. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν αυτά τα νέα συστήματα με δυνάμεις αέρα, θάλασσας και ξηράς, μερικές φορές λειτουργώντας αυτόνομα και άλλες φορές σε συνεργασία με ανθρώπινους στρατιώτες. Όσον αφορά τους διαστημικούς πολέμους, το IDF δήλωσε ότι θα είναι αναγκαία η ανάπτυξη πλήθους νέων ικανοτήτων και επιχειρήσεων, πράγμα που σημαίνει ότι ο στρατός θα επενδύσει σε πολλούς νέους τομείς που σχετίζονται με το διάστημα.

Πρόσφατα, το Ιράν εκτόξευσε επιπλέον δορυφόρους με ρωσική βοήθεια, μια αυξανόμενη τάση που προκαλεί ανησυχίες σε Ισραήλ και Δύση για τον περιορισμό των προηγούμενων πλεονεκτημάτων που είχαν η Ιερουσαλήμ και η Ουάσινγκτον. Επιπλέον, το IDF θα επιδιώξει να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων διοίκησης. Για να συμβαδίσει με την αυξανόμενη χρήση της AI στον πόλεμο, ο στρατός έχει επίσης αναπτύξει μεγαλύτερα και ισχυρότερα κέντρα δεδομένων και θα συνεχίσει να επενδύει σε αυτόν τον τομέα.

Άλλες περιοχές επένδυσης του IDF περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της ετοιμότητας και ανθεκτικότητας του στρατού μετά από έναν μακρύ διετή πόλεμο, για εφέδρους, στρατεύσιμους και επαγγελματίες αξιωματικούς.

Όσον αφορά την αεροπορία, ένα νέο σημαντικό καθήκον είναι η υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων στην πρόληψη πιθανών εισβολών εδάφους.

Όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ και ΗΠΑ για το επόμενο Μνημόνιο Κατανόησης (MOU). Από το 2018 έως το 2028, οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να δώσουν 38 δισ. δολάρια βοήθεια στο Ισραήλ. Ωστόσο, αυτό αναμένεται να αλλάξει και θα επηρεάσει το τι μπορεί να επενδύσει το Ισραήλ στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

