IDF: Ξεκίνησε η εισβολή στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ έχει εισέλθει στα πρώτα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσής του κατά της Πόλης της Γάζας, έπειτα από τη σύγκρουση με τη Χαμάς, και ήδη ελέγχει τα περίχωρα της πόλης, δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντεφρίν.

Ειδικότερα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει την αρχική φάση της εισβολής τους στην Πόλη της Γάζας, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος Τύπου του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν. «Οι δυνάμεις μας ελέγχουν ήδη τα περίχωρα της πόλης», δήλωσε ο Ντεφρίν.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι αυτή την εβδομάδα θα αποσταλούν περίπου 60.000 φύλλα πορείας, ενώ άλλα 20.000 θα ακολουθήσουν αργότερα μέσα στον μήνα.

Πηγή: skai.gr

