Για πρώτη φορά από το 1967, το τζαμί αλ‑Άκσα, ο πιο ευαίσθητος και συμβολικά φορτισμένος ιερός τόπος της Ιερουσαλήμ, παρέμεινε κλειστό την ημέρα του Ιντ, πυροδοτώντας οργή, φόβο και βαθιά ανησυχία στους Παλαιστίνιους πιστούς.

Το πρωί της Παρασκευής (20/3), εκατοντάδες πιστοί αναγκάστηκαν να προσευχηθούν έξω από την Παλιά Πόλη, καθώς η ισραηλινή αστυνομία είχε αποκλείσει τις εισόδους του χώρου.

Οι ισραηλινές αρχές απέδωσαν το κλείσιμο σε λόγους ασφαλείας, επικαλούμενες την ένταση που έχει προκύψει μετά τον πόλεμο ΗΠΑ‑Ισραήλ με το Ιράν. Από τις 28 Φεβρουαρίου, η πρόσβαση στο συγκρότημα είχε ουσιαστικά απαγορευτεί για τους περισσότερους μουσουλμάνους, αναγκάζοντας χιλιάδες να προσεύχονται έξω από τις πύλες της Παλιάς Πόλης. Ωστόσο, πολλοί Παλαιστίνιοι βλέπουν πίσω από την απόφαση μια ευρύτερη στρατηγική ελέγχου.

Η εικόνα στην Παλιά Πόλη το πρωί της Παρασκευής ήταν ασυνήθιστη. Οι δρόμοι άδειοι, τα περισσότερα καταστήματα κλειστά, και εκατοντάδες πιστοί να προσεύχονται στο πεζοδρόμιο, αποκλεισμένοι από τις εισόδους του ιερού χώρου. Η 48χρονη Χάζεν Μπουλμπούλ περιέγραψε στον Guardian την ημέρα ως «τη πιο θλιβερή για τους μουσουλμάνους πιστούς στην Ιερουσαλήμ», εκφράζοντας φόβους ότι το κλείσιμο μπορεί να αποτελέσει «επικίνδυνο προηγούμενο».

Τους τελευταίους μήνες, οι συλλήψεις Παλαιστινίων πιστών έχουν αυξηθεί, ενώ επανειλημμένες εισβολές εποίκων στο συγκρότημα έχουν εντείνει την ένταση. Η αστυνομία έχει συλλάβει άτομα ακόμη και κατά τη διάρκεια της προσευχής, περιορίζοντας την πρόσβαση σε όσους προσπαθούν να εισέλθουν στο αλ‑Άκσα.

Η απόφαση καταδικάστηκε έντονα από τον Αραβικό Σύνδεσμο, τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και την Αφρικανική Ένωση, που τη χαρακτήρισαν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «επίθεση στα θρησκευτικά δικαιώματα». Στη δήλωσή τους τονίζεται ότι «το Ισραήλ… φέρει την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες αυτών των παράνομων και προκλητικών μέτρων».

Το κυβερνείο της Ιερουσαλήμ χαρακτήρισε το συνεχιζόμενο κλείσιμο του ιερού τόπου των μουσουλμάνων από το Ισραήλ ως «επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας της λατρείας και του υπάρχοντος νομικού και ιστορικού status quo στην Ιερή Πόλη».

Την ίδια στιγμή, στη Γάζα, η ημέρα του Ιντ, γιορτή λήξης του Ραμαζανιού, βρήκε τους κατοίκους ανάμεσα στα ερείπια και την ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: skai.gr

