Νέο βίντεο του ισραηλινού στρατού από επιθέσεις εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε νέο βίντεο που δείχνει επιθέσεις εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ, οι οποίοι εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες κοντά σε στρατεύματα στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στρατιώτες της ελίτ μονάδας Multi-Domain εντόπισαν ένοπλους μαχητές της Χεζμπολάχ στην περιοχή των επιχειρήσεών τους σε δύο περιστατικά και τους σκότωσαν χρησιμοποιώντας drones.

Σε ένα άλλο περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον αρκετών μελών της Χεζμπολάχ που εντοπίστηκαν σε κτίρια από τα στρατεύματα.

הושמדו משגרים וחוסלו מחבלים שהיוו איום מיידי על הכוחות: פעילות כוחות החטיבה הרב-ממדית בדרום לבנון



לוחמי היחידה הרב-ממדית בפיקוד אוגדה 36, ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי במטרה להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל.



במהלך פעילותם בימים האחרונים, הכוחות זיהו וחיסלו באמצעות תקיפת… pic.twitter.com/xWx1QWBgG4 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 3, 2026

Πηγή: skai.gr

