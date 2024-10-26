Η Χαμάς καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν, σε ανάρτηση που έκανε στο Telegram.

«Το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης (Χαμάς) καταδικάζει έντονα τη σιωνιστική επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με στόχο στρατιωτικές θέσεις σε πολλές επαρχίες.

Τη θεωρούμε κατάφωρη παραβίαση της ιρανικής κυριαρχίας και κλιμάκωση που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής και του λαού της, με την κατοχή να φέρει την πλήρη ευθύνη για τις επιπτώσεις της, υπό τη στήριξη των ΗΠΑ» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς που βρίσκεται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο σε πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

