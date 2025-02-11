Γιατί η Βάιντελ συναντά τον Όρμπαν στη Βουδαπέστη

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν τις γερμανικές εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου η συμπρόεδρος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) συναντά σήμερα στη Βουδαπέστη τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, για τον οποίο έχει πει ανοιχτά ότι τον θαυμάζει. Τόσο η AfD, όσο και το κόμμα του ΌρμπανΦίντες επιδιώκουν την αποκατάσταση των ευρωπαϊκών σχέσεων με τη Ρωσία και αντιτάσσονται στην μετανάστευση κυρίως από μουσουλμανικές χώρες.



Για την Αλίς Βάιντελ η πρόσκληση Όρμπαν, μετά από δική της πρόταση, έρχεται στην καλύτερη δυνατή στιγμή. Στη τελική ευθεία του προεκλογικού αγώνα στη Γερμανία και με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν στην AfD σταθερά τη δεύτερη θέση στα εκλογικά ποσοστά,η συμπρόεδρος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία επιδιώκει ένα διεθνές άνοιγμα του κόμματός της, όπως δείχνουν οι πρόσφατες επαφές με τον Ίλον Μασκ και σήμερα το βράδυ η συνάντησή της με τον Ούγγρο πρωθυπουργό.

Οι «Πατριώτες για τη Ευρώπη» δεν θέλουν την AfD

Στο δείπνο και την κατ' ιδίαν συνάντηση αύριο το πρωί θα συζητηθούν το μεταναστευτικό, η οικονομική πολιτική καθώς και η στενότερη συνεργασία των ακροδεξιών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά τις διαφορές τους. Ας μην ξεχνάμε ότι η ευρωομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη», της τρίτης σε μέγεθος πολιτικής ομάδας στο ευρωκοινοβούλιο, στην οποία συμμετέχουν το Φιντές του Όρμπαν, το αυστριακό FPÖ του Χέμπερτ Κικλ, ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν και το ισπανικό Vox του Σαντιάγκο Αμπασκάλ,δεν ήθελε την Εναλλακτική για τη Γερμανία στους κόλπους τους.



Θυμίζουμε ότι μόλις πριν από δύο χρόνια ο Βίκτορ Όρμπαν τόνιζε σε συνέντευξη στην εφημερίδα Bild ότι δεν θα υπάρξει στενότερη συνεργασία με το AfD, καθώς δεν ήταν ξεκάθαρο περί τίνος ακριβώς επρόκειτο, αν ήταν φιλοευρωπαϊκό ή αντιευρωπαϊκό. Ακόμα και στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του στην ίδια εφημερίδα ο Ούγγρος πρωθυπουργός έλεγε για την AfD: «Μπορεί να προκύψουν τρελά άτομα και παράλογες ιδέες», μιας και δεν υπάρχει καμία εμπειρία με την Εναλλακτική για τη Γερμανία και καμία σχέση μαζί της.

Εξαιρετικές δημόσιες σχέσεις για την Βάιντελ

Απευθύνοντας ωστόσο πριν λίγες μέρες πρόσκληση στην Αλίς Βάιντερ να επισκεφθεί τη Βουδαπέστη ο Βίκτορ Όρμπαν έγραψε στο X: «Το Βερολίνο ήταν πάντα μια πόλη με τείχη. Ήρθε η ώρα να γκρεμίσουμε το επόμενο». Ο Ούγγρος πρωθυπουργός αναφέρεται προφανώς στο αποκαλούμενο «δημοκρατικό τείχος» όλων των γερμανικών κομμάτων αποκλεισμού της AfD.



Θα μπορούσε λοιπόν η συνάντηση Βάιντελκαι Όρμπαν να αποτελέσει σημείο καμπής για την προσέγγιση των ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων; Το περιβάλλον του ουγγρικού κυβερνώντος κόμματος εκτιμά πως όχι, κάνοντας λόγο απλά για μία ευγενική χειρονομία. Για την Αλίς Βάιντελ όμως η συνάντηση με ένα από τα ινδάλματά της αποτελεί ιδανική ευκαιρία για δημόσιες σχέσεις στην εκπνοή του γερμανικού προεκλογικού αγώνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.