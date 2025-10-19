Η Χαμάς διαψεύδει ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ περί «παραβίασης της εκεχειρίας»

Η Χαμάς διέψευσε σήμερα ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς, σημειώνοντας ότι «ευθυγραμμίζονται πλήρως με την παραπλανητική ισραηλινή προπαγάνδα και παρέχουν κάλυψη για τη συνέχιση των εγκλημάτων της κατοχής και της οργανωμένης επιθετικότητας εναντίον του λαού μας».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

The United States has informed the guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza.



This planned attack against Palestinian civilians would constitute a direct and grave violation… — Department of State (@StateDept) October 18, 2025

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλοι οι ζωντανοί όμηροι έχουν απελευθερωθεί και οι σοροί εξακολουθούν να επιστρέφονται στο Ισραήλ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ απελευθέρωσε 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

