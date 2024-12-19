Ώρα Ουκρανίας στις Βρυξέλλες εν όψει Τραμπ - Τα ζητούμενα και η ελπίδα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Στις Βρυξέλλες έφτασε χθες, Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο την ενίσχυση της βοήθειας των Ευρωπαίων συμμάχων του προς το Κίεβο εν όψει της επικείμενης επιστροφής Ντόναλντ Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο.

O νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε πως οι εταίροι της Ουκρανίας σκοπεύουν να συνεχίσουν να προμηθεύουν τη χώρα με οπλικά συστήματα για την υποστήριξη της άμυνάς της στον εν εξελίξει πόλεμο με τη Ρωσία. Όπως εξήγησε προτεραιότητα της Δύσης είναι να βεβαιωθεί πως το Κίεβο «θα είναι στην καλύτερη δυνατή θέση μια μέρα, όταν αποφασίσει, να ξεκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες» με τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για μια ενιαία ευρωπαϊκή θέση και υπογράμμισε την προτεραιότητα εξασφάλισης περισσότερων συστημάτων αεράμυνας.

Οι όποιες διαβεβαιώσεις για τη συνέχεια της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας είναι κρίσιμης σημασίας για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι η κυβέρνησή του θα αναμένει από πλευράς Ευρωπαίων να ηγηθούν της παροχής βοήθειας προς το Κίεβο, αλλά και να επιβλέπουν την όποια κατάπαυση του πυρός επιτευχθεί στο μέλλον.

Οι Ευρωπαίοι μετρώντας αντίστροφα για την 20η Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις.

Η άτυπη μίνι Σύνοδος το βράδυ της Τετάρτης στην οποία εκτός από τους Ζελένσκι και Ρούτε ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχουν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο υπουργος Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα καθώς επίσης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα αλλά και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, είχε στόχο να υπάρξει συντονισμός της απάντησης των Ευρωπαίων.

Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται να επιθυμεί η Ευρώπη είναι να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ πως το Κίεβο, όταν προσέλθει στο τραπέζι των ειρηνευτικών συζητήσεων, να είναι σε θέση ισχύος, τονίζοντας, επίσης, πως μία κακή συμφωνία για την Ουκρανία θα εξέθετε ως αδύναμο τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο στα μάτια της Κίνας. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να δείξουν επίσης στον Τραμπ ότι δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά ότι ανεβάζουν ρυθμούς υπέρ της υποστήριξης της Ουκρανίας.

Από το πλαίσιο… δράσης τους δεν απουσιάζει ούτε η συζήτηση για το τι θα πρέπει ίσως να κάνει η Ευρώπη στην περίπτωση που επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, όπως για παράδειγμα να αναπτύξει μία ειρηνευτική δύναμη προκειμένου να αποτρέψει μελλοντικά μία ακόμη ρωσική εισβολή.

Την ίδια ώρα,ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραχώρησε συνέντευξη στη γαλλική Le Parisien όπου και παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι ο ουκρανικός στρατός δεν είναι σε θέση να εκδιώξει τα ρωσικά στρατεύματα από τα εδάφη που έχουν καταλάβει στην Κριμαία και τα ανατολικά της χώρας. Εξήγησε δε ότι, στο πλαίσιο αυτό, η διπλωματία είναι η μόνη εναπομείνασα επιλογή για να πειστεί η Μόσχα να αποσύρει τον στρατό της από τις περιοχές αυτές, τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τη ρωσική κυριαρχία στην ανατολική Ουκρανία.

Όπως εξηγεί ο ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου Sky News, οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες τα τρέχοντα 24ωρα έχουν ειδική σημασία γιατί πρώτον ο ίδιος ο Ρούτε μιλά πλέον για διαπραγμάτευση και γιατί δεύτερον ο Ζελένσκι αναγνωρίζει σιγά -σιγά την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας μέσω διπλωματίας, ξεκαθαρίζοντας ότι το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει εδάφη στη Μόσχα. Τώρα, πώς θα μοιάζουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, πότε θα γίνουν και για ποια είδους συμφωνία μιλάμε; Άγνωστο. Αρκεί κανείς να προσπαθήσει να σκεφτεί τι είναι αποδεκτό για τον Πούτιν, τον Ζελένσκι, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Το μόνο βέβαιο; Πρόκειται για μία δύσκολη αποστολή που σήμερα μοιάζει ακατόρθωτη.

Πηγή: skai.gr

