Η Βρετανία ανακοινώνει νέα στρατιωτική βοήθεια αξίας 225 εκατ. λιρών στην Ουκρανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαθέσει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας 225 εκατομμυρίων λιρών (273 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων drones, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο βρετανός υπουργός Άμυνας.

Η ανακοίνωση έγινε την επομένη της επίσκεψης του Τζον Χίλι στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τον ομόλογό του Ρουστέμ Ουμέροφ κι υποσχέθηκε πως το Λονδίνο θα «εντατικοποιήσει» την υποστήριξη στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις το 2025.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την απόφαση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή στην Ουκρανία, «τα βάθη του λαθεμένου υπολογισμού του είναι πιο ξεκάθαρα από ποτέ, καθώς ο θαρραλέος ουκρανικός λαός συνεχίζει να αψηφά όλες τις προβλέψεις με την ακατάλυτη ενέργειά του», ανέφερε ο κ. Χίλι, κατά την ανακοίνωση.

Όμως δεν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο «μόνος», πρόσθεσε, επιμένοντας πως η υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο είναι «ακλόνητη».

Στο πλαίσιο του νέου εξοπλιστικού πακέτου, θα διατεθούν 92 εκατ. λίρες για να ενισχυθεί το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό με drones αναγνώρισης, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, καθώς και drones ικανά να εξουδετερώνουν θαλάσσιες νάρκες. Άλλα 68 εκατ. λίρες θα διατεθούν για την αντιαεροπορική άμυνα, ραντάρ και συστήματα αντιμετώπισης drones.

Ακόμη, το πακέτο συμπεριλαμβάνει πυρομαχικά για αυτοκινούμενα πυροβόλα AS90 155 χιλιοστών, που έχουν παραδοθεί από τη Βρετανία στον στρατό της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο Τζον Χίλι δεσμεύτηκε επίσης πως θα συνεχιστεί η εκπαίδευση ουκρανών στρατιωτικών από τη Βρετανία, θα ενισχυθεί η διμερής συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και θα ενταθούν οι πιέσεις και οι κυρώσεις στη Ρωσία.

Εξάλλου ο βρετανός υπουργός Χίλι και ο ουκρανός ομόλογός του Ουμέροφ «εξέτασαν τα αποτελέσματα της χρήσης των πυραύλων Storm Shadow», που προμήθευσε επίσης το Λονδίνο, σημείωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας σε δική του ανακοίνωση, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τον Νοέμβριο, το Κίεβο έλαβε πράσινο φως από το Λονδίνο για να εκτοξεύει πυραύλους Storm Shadow εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια.

Η ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης καταγράφεται με φόντο τη δύσκολη κατάσταση για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, που χάνουν εδάφη, τις ανησυχίες των ευρωπαίων συμμάχων για το ενδεχόμενο μείωσης αν όχι διακοπής της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και τις υποσχέσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως θα τερματίσει αυτόν τον πόλεμο «μέσα σε 24 ώρες».

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση των Εργατικών δεσμεύτηκε να διαθέσει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία που θα φθάνει τα 3 δισεκ. λίρες (3,63 δισεκ. ευρώ) σε ετήσια βάση ως το 2030-2031

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

