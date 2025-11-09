Αποστολή στη Λάρισα: Στέφανος Νικολαΐδης

Χθες Σάββατο 8 Νοεμβρίου η Λάρισα μετατράπηκε στο σημείο μηδέν της ελληνικής gaming σκηνής, καθώς το Game Developers Meetup επέστρεψε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, συγκεντρώνοντας δεκάδες δημιουργούς, επαγγελματίες και επενδυτές στο JOIST Innovation Park, το πρώτο πάρκο καινοτομίας στην Ελλάδα.

Το φετινό meetup, με συνδιοργανωτές το IGDA Greece, το JOIST Innovation Park και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΚΟΜΕΔ), καθώς και κορυφαίων θεσμικών φορέων όπως ο ΣΕΒ, ο ΣΘΕΒ, ο ΣΕΚΕΕ και ο ΣΕΠΕ.

«Φέτος σημειώσαμε τη μεγαλύτερη προσέλευση από κάθε προηγούμενη χρονιά», δήλωσε στο skai.gr ο Θεοφάνης Γαβριηλίδης από το IGDA Greece, υπογραμμίζοντας πως «η ελληνική βιομηχανία παιχνιδιών έχει αρχίσει να παράγει, να συνεργάζεται και να εξάγει δημιουργία με αυτοπεποίθηση».

Από τη Λάρισα στα γραφεία της EA – Οι Έλληνες developers στο διεθνές προσκήνιο

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή του φετινού meetup ήταν η παρουσίαση δυο ελληνικών projects στην Electronic Arts (EA), μια συνεργασία που ανοίγει τον δρόμο για διεθνή αναγνώριση και επενδυτική προοπτική.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία εκπροσώπου της πλατφόρμας Kickstarter πρόσφερε στους συμμετέχοντες πρακτική καθοδήγηση για χρηματοδότηση και ανάπτυξη νέων έργων, αναδεικνύοντας το δυναμικό του ελληνικού οικοσυστήματος δημιουργίας παιχνιδιών.

Χαρακτηριστικό είναι και πως φετινή διοργάνωση έφερε στην Ελλάδα σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής των video games όπως ο Mehdi Benkirane (Zenith Pirates), o Espen Sogn (Jotun Games) κ.α.

Οι 2 Έλληνες δημιουργοί που παρουσίασαν τα δικά τους ηλεκτρονικά «παιδιά» στην ολλανδική αντιπροσωπεία ήταν ο 35χρονος Άρης Δραγώνης της Dragonis Games (Necrophosis), καθώς και ο Άκης Ζαχαριάδης (Διευθύνων Σύμβουλος της Iphigames), o οποίος προχώρησε σε μια ευρύτερη παρουσίαση των δημιουργιών του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο ίδιος ετοιμάζεται σύντομα να λανσάρει το νέο του videogame με τίτλο «Handed Bloodlines».

Πάνω από 40 developers και 20 νέα games - Workshops, pitching sessions και νέοι τίτλοι made in Greece

Το φετινό πρόγραμμα συνδύασε ομιλίες, workshops, pitching sessions και στρογγυλά τραπέζια, φιλοξενώντας περισσότερους από 40 developers και 20 νέα ελληνικά παιχνίδια σε playable μορφή.

Ανάμεσά τους τίτλοι που ήδη συζητούνται στην κοινότητα, όπως:

Theropods, Karagiozis, Haunted Bloodlines, Cult of Blood, Necrophosis, Seina: A Tale of Spirits, Namtar, Orphans of the Stars, Mechanis Obscura, Solembia, A Feather’s Weight, DuneBound Tactics, Moros Protocol, Asthenia, Nuki, The Purple Peacock, Travel Agency Simulator, Turtle Riders, Trains Hero, Chicky Blocks, Museum VR, Basketball VR και άλλα.

Στόχος, όπως τόνισαν οι διοργανωτές, είναι η ανάδειξη μιας νέας γενιάς δημιουργών που βλέπουν το gaming όχι μόνο ως ψυχαγωγία, αλλά ως όχημα πολιτισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας.

«Το ελληνικό gaming έχει αφήσει πίσω του το στάδιο της “πειραματικής” δημιουργίας. Τώρα πια, έχουμε επαγγελματικές ομάδες, τεχνογνωσία και εξωστρέφεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι συνέπεια και πίστη στο όραμα».

«Το game development παίρνει σάρκα και οστά στη Θεσσαλία» – Ο Λ. Χριστόπουλος στο skai.gr

Μιλώντας αποκλειστικά στο skai.gr, ο CEO του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη δυναμική της φετινής διοργάνωσης:

«Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι ως ΕΚΚΟΜΕΔ που φέτος το Game Developers Meetup στη Λάρισα έχει μεγαλύτερη συμμετοχή από ποτέ.

Είδαμε πολλά νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια και masterclasses και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το ΕΚΚΟΜΕΔ είναι εδώ και στηρίζει.

Μέσα από τη στρατηγική που έχουμε αναπτύξει με όλους τους ανθρώπους, χαίρομαι που αυτή η δυναμική του game development παίρνει σάρκα και οστά στον ελληνικό χώρο.

Και όχι στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αλλά στη Λάρισα, στη Θεσσαλία. Τέτοιες δράσεις είναι που προωθούν την αποκέντρωση και δίνουν την καλύτερη απάντηση όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη και αναβάθμιση».

Η τοποθέτηση του κ. Χριστόπουλου αναδεικνύει την πολιτισμική και οικονομική σημασία της αποκέντρωσης στη δημιουργική βιομηχανία — έναν τομέα που αναπτύσσεται ραγδαία και πλέον αποκτά περιφερειακό αποτύπωμα με διεθνείς διαστάσεις.

Η Λάρισα ως κόμβος τεχνολογίας και δημιουργίας

Η επιλογή του JOIST Innovation Park δεν ήταν τυχαία. Η Λάρισα αναδεικνύεται σε νέο κόμβο καινοτομίας, προσελκύοντας δημιουργικές ομάδες και startups από όλη τη χώρα.

Η επιτυχία του τρίτου Game Developers Meetup σηματοδοτεί ότι η ελληνική gaming σκηνή παύει να είναι «υποκουλτούρα» και μετατρέπεται σε ανερχόμενο δημιουργικό κλάδο με εξαγωγικό αποτύπωμα.

Και αυτό γιατί το φετινό meetup δεν ήταν απλώς μια εκδήλωση. Ήταν δήλωση παρουσίας μιας γενιάς δημιουργών που πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει παιχνίδια παγκόσμιου επιπέδου — και να τα παρουσιάζει με περηφάνια.

