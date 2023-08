Η ρωσική επιδρομή στα ανοιχτά της Τουρκίας δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ερντογάν Κόσμος 19:41, 16.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το συμβάν σύμφωνα με αναλυτές «δοκιμάζει την αποφασιστικότητα» του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν