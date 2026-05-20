Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ρωσία παρουσίασε βίντεο που δείχνουν στρατιώτες να εξοπλίζουν πυρηνικές κεφαλές σε κινητά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων Iskander-M και να τα μετακινούν απαρατήρητα σε πεδία εκτόξευσης.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις έχουν τεθεί σε «τα υψηλότερα επίπεδα πολεμικής ετοιμότητας για χρήση πυρηνικών όπλων» στο πλαίσιο τριήμερων γυμνασίων συνεχίζονται από την Τρίτη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Τα πυρηνικά γυμνάσια διεξάγονται καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας, ΝΑΤΟ και Ευρώπης αυξάνονται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να αντιλαμβάνεται την κατάσταση ως υπαρξιακό αγώνα με τη Δύση.

Η Ρωσία παρουσίασε σήμερα βίντεο στα οποία, όπως δήλωσε, στρατιώτες εικονίζονται να εξοπλίζουν με πυρηνικές κεφαλές κινητά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων Iskander-M και να τα μετακινούν απαρατήρητα σε πεδία εκτόξευσης στο πλαίσιο μεγάλων πυρηνικών γυμνασίων.

Σε δήλωσή του προς κρατικά μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξασκήθηκαν στο να θέτουν μονάδες «στα υψηλότερα επίπεδα πολεμικής ετοιμότητας για χρήση πυρηνικών όπλων».

Τα τριήμερα γυμνάσια, τα οποία άρχισαν την Τρίτη και διεξάγονται στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, πραγματοποιούνται σε μια στιγμή που η Μόσχα διεξάγει έναν υπαρξιακό, σύμφωνα με την ίδια, αγώνα με τη Δύση σχετικά με την Ουκρανία και οι εντάσεις με το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη σχετικά με τον πόλεμο είναι αυξημένες.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι ασκήσεις, στις οποίες συμμετέχουν 64.000 στρατιωτικοί, περισσότερα από 200 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων, 140 αεροσκάφη, 73 πλοία επιφανείας και 13 υποβρύχια, περιλαμβάνουν πρόβες διαδικασιών εκτόξευσης ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων που έχουν τη βάση τους στη Λευκορωσία.

Βίντεο της εκπαίδευσης δείχνουν ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις να μετακινούνται σε οχηματοπομπή μέσα σε μια δασώδη περιοχή, να καμουφλάρουν τα οχήματά τους και να υψώνουν σε θέση πυρός ένα σωλήνα εκτόξευσης.

Με βεληνεκές έως 500 χιλιομέτρων, ο Iskander-M μπορεί να φέρει κεφαλή τόσο με πυρηνική όσο και με συμβατική γόμωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

