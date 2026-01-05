Περίπου δεκαέξι δεξαμενόπλοια φορτωμένα με πετρέλαιο έφυγαν από τα ύδατα της Βενεζουέλας σε «dark mode», παρακάμπτοντας το εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, σημειώνουν οι New York Times.

Τα «dark mode» πλοία απενεργοποιούν τα σήματα εντοπισμού τους, καθιστώντας δύσκολη την παρακολούθηση της πορείας τους.

Για εβδομάδες, τα πλοία είχαν εντοπιστεί σε δορυφορικές εικόνες αγκυροβολημένα σε λιμάνια της Βενεζουέλας, σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας The New York Times.

Ωστόσο, μέχρι το Σάββατο, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, όλα είχαν εξαφανιστεί από αυτές τις τοποθεσίες.

Τέσσερα από αυτά εντοπίστηκαν από δορυφόρο να πλέουν 30 μίλια ανατολικά από την ακτή, χρησιμοποιώντας ψευδή ονόματα πλοίων και παραποιώντας τη θέση τους, μια παραπλανητική τακτική γνωστή ως «spoofing». Αυτά τα τέσσερα πλοία έφυγαν από το λιμάνι χωρίς την άδεια της προσωρινής κυβέρνησης, σύμφωνα με εσωτερικές επικοινωνίες της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας και δύο ατόμων από τον πετρελαϊκό κλάδο της Βενεζουέλας, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας από φόβο για αντίποινα.

Οι αναχωρήσεις αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια πρώιμη πράξη ανυπακοής στον έλεγχο της προσωρινής προέδρου, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Τα άλλα 12 δεν εκπέμπουν κανένα σήμα και δεν έχουν εντοπιστεί σε νέες εικόνες.

Ο πρόεδρος Τραμπ επέβαλε μονομερώς «πλήρη αποκλεισμό» στα πετρελαιοφόρα της Βενεζουέλας από τις 16 Δεκεμβρίου, μια προσπάθεια που ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Κυριακή ως μία από τις μεγαλύτερες «καραντίνες» στη σύγχρονη ιστορία, η οποία «παράλυσε» με επιτυχία την ικανότητα του καθεστώτος να αποφέρει έσοδα. Ο αποκλεισμός εξαιρεί το πετρέλαιο που μεταφέρεται από την αμερικανική εταιρεία Chevron στην ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αντιμετωπίσει τρία δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να εμπορευτούν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Το ένα, με το όνομα Skipper, σταμάτησε και κατασχέθηκε από την Ακτοφυλακή στις 10 Δεκεμβρίου, ενώ κατευθυνόταν προς την Κίνα.

Ένα δεύτερο, το Centuries, σταμάτησε, αλλά δεν κατασχέθηκε, στις 20 Δεκεμβρίου, και ένα τρίτο, που τότε ονομαζόταν Bella 1, τώρα Marinera, εξακολουθεί να καταδιώκεται από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Σε απάντηση σε ερωτήσεις της εφημερίδας The Times, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι «η καραντίνα εστιάζει ουσιαστικά στα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, τα οποία έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις».

Οι στρατηγικές διαφυγής των δεξαμενόπλοιων φαίνεται να βασίζονται στην παραπλάνηση, αλλά και στον κορεσμό. Τουλάχιστον τρία από τα πλοία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους καθώς έφευγαν από τα ύδατα της Βενεζουέλας προς την ίδια κατεύθυνση, γεγονός που υποδηλώνει κάποιο συντονισμό.

«Ο μόνος πραγματικός τρόπος για τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο να διαπεράσουν έναν ναυτικό αποκλεισμό είναι να τον κατακλύσουν με εξερχόμενα πλοία», δήλωσε ο Samir Madani, συνιδρυτής του TankerTrackers.com, ενός ιστότοπου που παρακολουθεί τη ναυτιλία και εντόπισε πολλά από τα πλοία σε δορυφορικές εικόνες.

Άγνωστη η θέση των πλοίων

Η θέση και ο σκοπός των 12 δεξαμενόπλοιων που σταμάτησαν να εκπέμπουν σήματα και έφυγαν από το λιμάνι από το Σάββατο παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα.

Ωστόσο, η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό πίεση να μετακινήσει το αργό πετρέλαιο της. Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης έχουν σχεδόν φτάσει στο όριο της χωρητικότητάς τους, ενώ η διακοπή της παραγωγής ενέχει τον κίνδυνο να προκληθούν ζημιές στα αποθέματα πετρελαίου και στις υποδομές.

Τα πλοία που έφυγαν χωρίς άδεια είχαν συμβληθεί από τους εμπόρους πετρελαίου Alex Saab και Ramón Carretero, σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και δύο πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Και οι δύο έμποροι υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις επειδή είναι επιχειρηματικοί εταίροι της οικογένειας του Μαδούρο. Ο Saab φυλακίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021, αλλά το 2023 ανταλλάχθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν με Αμερικανούς που κρατούνταν στη Βενεζουέλα.

Δεκαπέντε από τα 16 πλοία που ήταν εν κινήσει το Σάββατο υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις για τη μεταφορά ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου.

Θα «πρέπει να αποφασίσουν τι είναι λιγότερο επικίνδυνο: να φύγουν όσο έχουν την ευκαιρία να διαφύγουν ή να μείνουν και να διακινδυνεύσουν μελλοντικές επιβιβάσεις ή εισβολές από τις αμερικανικές δυνάμεις στα ύδατα της Βενεζουέλας», δήλωσε ο David Tannenbaum, πρώην υπεύθυνος συμμόρφωσης με τις κυρώσεις στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Στόλος - φάντασμα

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων αποτελούν μέρος ενός σύγχρονου οπλοστασίου εξαπάτησης που χρησιμοποιείται από μια χαλαρή ομάδα παράνομων δεξαμενόπλοιων γνωστή ως «στόλος - φάντασμα». Περιλαμβάνουν τη βαφή στο κύτος των ονομάτων πλοίων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, καθώς και την παραποίηση της θέσης τους ώστε να εμφανίζονται αλλού.

Το Aquila II, φορτωμένο με αργό πετρέλαιο, έστειλε ένα σήμα που το ταυτοποιούσε ως Cape Balder και παραποίησε τις συντεταγμένες του για να εμφανιστεί στη Βαλτική Θάλασσα. Το Bertha χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Ekta και έδειξε ότι βρισκόταν στη Νιγηρία. Το Veronica III υιοθέτησε το όνομα DS Vector και παρόμοια προσποιήθηκε ότι βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της Νιγηρίας.

Μέχρι την Κυριακή, ένα πλοίο με το όνομα Vesna, που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Priya, βρισκόταν ήδη εκατοντάδες μίλια μακριά από τη Βενεζουέλα. Εντοπίστηκε σε δορυφορική εικόνα από το TankerTrackers.com και επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα The Times, να κατευθύνεται βορειοανατολικά στον Ατλαντικό Ωκεανό, περίπου 25 μίλια δυτικά της Γρανάδας. Σε αντίθεση με τα άλλα τρία πλοία που εντοπίστηκαν στις εικόνες, δεν φαινόταν να μεταφέρει αργό πετρέλαιο, γεγονός που του επέτρεπε να ταξιδεύει πιο γρήγορα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.