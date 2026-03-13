Λογαριασμός
Η Ρωσία διαμαρτύρεται στη Βρετανία και στη Γαλλία για την ουκρανική επίθεση στο Μπριάνσκ

Το Ρωσικό ΥΠΕΞ τόνισε ότι πύραυλοι Storm Shadow είναι φτιαγμένοι «από γαλλο-βρετανική κοινοπραξία», και ότι μια τέτοια κίνηση δυσκολεύει την επίτευξη ειρήνης

Μπριάνσκ

Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κάλεσε τους πρέσβεις της Βρετανίας και της Γαλλίας για να υποβάλει διαμαρτυρία σχετικά με ένα ουκρανικό πλήγμα στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα με πυραύλους «κατασκευασμένους από γαλλο-βρετανική κοινοπραξία».

Η Ουκρανία δήλωσε στις 10 Μαρτίου ότι χρησιμοποίησε πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει ένα εργοστάσιο που παρήγαγε διατάξεις ημιαγωγών και ολοκληρωμένα μικροκυκλώματα για πυραύλους στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ.

Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Μόσχα θεωρεί το πλήγμα ως μια εσκεμμένη πρόκληση που αποσκοπεί στον εκτροχιασμό μιας ειρηνευτικής διευθέτησης στην Ουκρανία.

