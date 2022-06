Μόσχα: Προβοκάτσια «τύπου Μπούκα» η επίθεση στο εμπορικό κέντρο – Κίεβο: «Οι Ρώσοι σε κάνουν να αρρωσταίνεις»

Την οργή του Κιέβου προκάλεσε ο πρώτος αναπληρωτής μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Ντμίτρι Πολιάνσκι, ο οποίος αρνήθηκε τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ μιλώντας για προβοκάτσια. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πύραυλος ή πύραυλοι έπληξαν το εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ τη Δευτέρα, ενώ δεκάδες αγνοούνται.

Ο Πολιάνσκι έγραψε στο Twitter ότι η επίθεση έμοιαζε με «μια νέα ουκρανική πρόκληση τύπου Μπούκα».

Looks like we are dealing with a new #Bucha-style #Ukrainian provocation. One should wait for what our Ministry of Defence will say, but there are too many striking discrepancies already. Exactly what Kiev regime needs to keep focus of attention on #Ukraine before #NATOSummit https://t.co/1apOc8nAlx