Μεντβέντεφ: Απειλεί με χρήση ρωσικών πυρηνικών αν η Ουκρανία αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Η Ρωσία θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει μη στρατηγικά πυρηνικά όπλα εάν η Βρετανία και η Γαλλία προμηθεύσουν την Ουκρανία με ατομικές κεφαλές, δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Μόσχας.

Γράφοντας στην εφαρμογή Max, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ ανέφερε ότι οι πληροφορίες της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Αντικατασκοπείας (SVR) σχετικά με τις προθέσεις του Λονδίνου και του Παρισιού να μεταφέρουν πυρηνική τεχνολογία στο Κίεβο «αλλάζουν ριζικά την κατάσταση».

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ρωσίας από το 2008 έως το 2012, τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες θα αποτελούσαν «άμεση μεταφορά πυρηνικών όπλων σε μια εμπόλεμη χώρα».

«Δεν μπορεί να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ρωσία θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει κάθε τύπο όπλου, συμπεριλαμβανομένων των μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, εναντίον στόχων στην Ουκρανία που συνιστούν απειλή για τη χώρα μας. Και, εάν παραστεί ανάγκη, εναντίον των προμηθευτριών χωρών που γίνονται συνένοχες στην πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία. Αυτή είναι η συμμετρική απάντηση που δικαιούται η Ρωσική Ομοσπονδία», υπογράμμισε.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι τα αναφερόμενα σχέδια είναι σημαντικά «από την άποψη της απειλής που συνιστούν για ολόκληρο το καθεστώς μη διασποράς (πυρηνικών), συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου της θερμής σύγκρουσης που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη».

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση όλων των κανόνων, των αρχών και των σχετικών πράξεων του διεθνούς δικαίου», δήλωσε.

Την Τρίτη, η SVR κατηγόρησε τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι προτίθενται να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα, ισχυριζόμενη ότι ένα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

