Τουλάχιστον 200.186 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις ταυτοποιήσεις των ονομάτων που έκαναν το BBC, ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και μια ομάδα εθελοντών χρησιμοποιώντας δεδομένα από ανοικτές πηγές.

Οι περισσότεροι - το 57% όλων όσοι σκοτώθηκαν - ήταν εθελοντές, στρατιώτες και κατάδικοι που έφυγαν από τις φυλακές για τον πόλεμο.

Είναι γνωστό, αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ότι το 2025 δημοσιεύθηκαν 40% περισσότερες νεκρολογίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ πιθανό το 2025 —παρά τις διπλωματικές επαφές και διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας— να είναι η πιο αιματηρή χρονιά για τον ρωσικό στρατό, εκτιμά η ερευνητική ομάδα των εν λόγω μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

