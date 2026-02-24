Λογαριασμός
Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ρωσικές απώλειες έχουν υπερβεί τους 200.000 νεκρούς, σύμφωνα με το BBC

Οι περισσότεροι - το 57% όλων όσοι σκοτώθηκαν - ήταν εθελοντές, στρατιώτες και κατάδικοι που έφυγαν από τις φυλακές για τον πόλεμο

Ρωσία

Τουλάχιστον 200.186 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις ταυτοποιήσεις των ονομάτων που έκαναν το BBC, ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και μια ομάδα εθελοντών χρησιμοποιώντας δεδομένα από ανοικτές πηγές.

Οι περισσότεροι - το 57% όλων όσοι σκοτώθηκαν - ήταν εθελοντές, στρατιώτες και κατάδικοι που έφυγαν από τις φυλακές για τον πόλεμο.

Είναι γνωστό, αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ότι το 2025 δημοσιεύθηκαν 40% περισσότερες νεκρολογίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ πιθανό το 2025 —παρά τις διπλωματικές επαφές και διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας— να είναι η πιο αιματηρή χρονιά για τον ρωσικό στρατό, εκτιμά η ερευνητική ομάδα των εν λόγω μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

