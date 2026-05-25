Ρεκόρ πολιτογραφήσεων στη Γερμανία το 2025

Πάνω από 309.000 άνθρωποι απέκτησαν τη γερμανική ιθαγένεια το 2025, μετά τις αλλαγές που καθιέρωσε η νομοθεσία το 2024, όπως η διατήρηση της πολλαπλής ιθαγένειας.Ρεκόρ πολιτογραφήσεων καταγράφηκε στη Γερμανία το 2025, καθώς τουλάχιστον 309.852 άνθρωποι απέκτησαν γερμανικό διαβατήριο, ξεπερνώντας τις 291.955 πολιτογραφήσεις του 2024, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Welt am Sonntag. Η αύξηση συνδέεται με τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ στα μέσα του 2024 και διευκόλυναν την απόκτηση γερμανικής ιθαγένειας.



Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν πλέον τη διατήρηση πολλαπλής υπηκοότηταςκαι μειώνουν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στη χώρα από τα οκτώ στα πέντε χρόνια. Τα στοιχεία προέρχονται από 14 (από τα συνολικά 16) ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας - εκκρεμούν ακόμη τα σχετικά δεδομένα από το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και τη Σαξονία-Άνχαλτ.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι Ουκρανοί ενδέχεται να αυξήσουν πάλι τον αριθμόΑρκετοί δήμοι αναφέρουν ότι οι πολιτογραφήσεις ενδέχεται να αυξηθούν ξανά από το 2027, όταν πολλοί Ουκρανοί πρόσφυγες που έφτασαν στη Γερμανία μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 θα συμπληρώσουν την απαιτούμενη πενταετή παραμονή στη χώρα.Οι Ουκρανοί πρόσφυγες είχαν, όπως επισημαίνει και το δημοσίευμα στην κυριακάτικη Welt, σημαντικά «πλεονεκτήματα» σε σύγκριση με πολλούς αιτούντες άσυλο από τη Συρία που έφτασαν το 2015 και το 2016, όπως η άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η πλήρης άδεια διαμονής στη Γερμανία. Σύμφωνα μάλιστα με μία πρόσφατη μελέτη, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την άφιξή τους στη Γερμανία, το 50% των Ουκρανών προσφύγων είχε βρει εργασία. Σε προηγούμενα προσφυγικά κύματα, το ίδιο επίπεδο απασχόλησης επιτυγχανόταν περίπου δυόμισι χρόνια αργότερα.Το 2024 οι πολιτογραφήσεις είχαν αυξηθεί κατά 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η αύξηση από το 2024 στο 2025 περιορίστηκε στο 6%. Το 28% όσων απέκτησαν γερμανική υπηκοότητα το 2024 προέρχονταν από τη Συρία, ενώ δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα ήταν οι νεοαφιχθέντες από την Τουρκία.Πηγές: Welt, DW, KNA

