Η Warner Bros απέρριψε την πρόταση εξαγοράς της Paramount

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε την Τετάρτη την επιθετική πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance, ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, επισημαίνοντας ότι η πρόταση δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, που γνωστοποιήθηκε μέσω χρηματιστηριακής ανακοίνωσης, το Δ.Σ. επισημαίνει ότι η Paramount «παραπλανεί συστηματικά» τους μετόχους της Warner Bros, υποστηρίζοντας πως η προσφορά ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά είναι πλήρως εγγυημένη από την οικογένεια του δισεκατομμυριούχου και διευθύνοντα συμβούλου της Oracle Λάρι Έλισον.

«Δεν είναι, και ποτέ δεν ήταν», αναφέρει συγκεκριμένα το Δ.Σ. αναφορικά με τις εγγυήσεις της πρότασης εξαγοράς, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι ενέχει «πολλούς, σημαντικούς κινδύνους».

Το Δ.Σ. της Warner Bros ανέφερε επίσης ότι εξέτασε την προσφορά της Paramount και την έκρινε «κατώτερη» της συμφωνίας συγχώνευσης με τη Netflix. Κι αυτό γιατί όπως εξηγεί, η προσφορά του κολοσσού ροής περιεχομένου, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros, τη βιβλιοθήκη της και την πλατφόρμα HBO Max, είναι δεσμευτική, δεν απαιτεί χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων και συνοδεύεται από ισχυρές δεσμεύσεις δανεισμού.

Η Paramount την προηγούμενη εβδομάδα απευθύνθηκε ευθέως στους μετόχους της Warner Bros, υποστηρίζοντας ότι έχει εξασφαλίσει «εγγυημένη χρηματοδότηση» για την υλοποίηση της πρότασή της, με την οικογένεια Έλισον και τη RedBird Capital να εγγυάται για την παροχή κεφαλαίων ύψους 41 δισ. δολαρίων και τις Bank of America, Citi και Apollo να έχουν συμφωνήσει για την παροχή δανείων ύψους 54 δισ. δολαρίων.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απάντησε την Τετάρτη ότι η πιο πρόσφατη προσφορά της Paramount περιλαμβάνει δέσμευση κεφαλαίων «για την οποία δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την οικογένεια Έλισον», αλλά αντίθετα στηρίζεται «σε ένα άγνωστο και αδιαφανές» Lawrence J. Ellison Revocable Trust, του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις δεν δημοσιοποιούνται και μπορούν να μεταβληθούν.

«Παρότι το WBD έχει ενημερώσει επανειλημμένα πόσο σημαντική είναι μια πλήρης και άνευ όρων χρηματοδοτική δέσμευση από την οικογένεια Έλισον… η οικογένεια Έλισον επέλεξε να μην “backstop” την προσφορά της PSKY», έγραψε το συμβούλιο της Warner Bros. «Ένα ανακλητό trust δεν μπορεί να αντισταθμίσει μια εξασφαλισμένη δέσμευση από έναν ελέγχοντα μέτοχο».

Αμφισβητεί την πιστοληπτική ικανότητα Paramount

Η Paramount έχει υποβάλει συνολικά έξι προτάσεις για την εξαγορά του συνόλου των δραστηριοτήτων της Warner Bros, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικτύων, όπως το CNN και το TNT Sports.

Έχει δηλώσει δε στο παρελθόν ότι το trust της οικογένειας Έλισον –το οποίο, σύμφωνα με την Paramount, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ύψους άνω των 250 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 1,16 δισ. μετοχών της Oracle– μπορεί να καλύψει εύκολα το ποσό.

«Το να υπονοείται ότι δεν είμαστε “φερέγγυοι” (ή ότι θα μπορούσαμε να διαπράξουμε απάτη για να αποφύγουμε τις υποχρεώσεις μας), όπως έχουν εικάσει ορισμένα δημοσιεύματα, είναι παράλογο», έγραψε η Paramount σε επιστολή της προς τους μετόχους της Warner Bros την περασμένη εβδομάδα. Οι δεσμεύσεις δανεισμού δεν εξαρτώνται από τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Paramount, πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Warner Bros, ωστόσο, στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Τετάρτης μιλά για δομικούς κινδύνους στη χρηματοδότηση που προτείνει η Paramount και έθεσε επίσης ερωτήματα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πιστοληπτική ικανότητα της Paramount.

Η προσφορά της Paramount βασίζεται σε επτά μέρη, με αλληλοεξαρτώμενους όρους, με το Ellison Revocable Trust να καλύπτει μόλις το 32% της απαιτούμενης δέσμευσης κεφαλαίων, ενώ περιορίζει την υποχρέωση του trust στα 2,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη Warner Bros, η οποία προσθέτει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του trust μπορούν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή.



Πηγή: skai.gr

