Ο Ζελένσκι πιέζεται, ο Πούτιν απειλεί, αλλά το μέτωπο δεν έχει δείξει νικητή

Από την Ποκρόβσκ στο Ντονέτσκ μέχρι τη Ζαπορίζια στον νότο, η Ρωσία κερδίζει έδαφος, ενισχύοντας την εικόνα πίεσης που ασκείται στο Κίεβο για παραχώρηση εδαφών. Όμως, παρά το αφήγημα περί κατάρρευσης που προβάλλουν ο Τραμπ και ο Πούτιν για να επιβάλουν έναν γρήγορο συμβιβασμό, δυτικοί παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση στο πεδίο δεν είναι τόσο ζοφερή καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν με βραδύ ρυθμό και απέχουν πολύ από το «τετελεσμένο» που επιχειρεί να παρουσιάσει το Κρεμλίνο.

Ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια γρήγορη λύση, η πραγματικότητα στο πεδίο των μαχών δείχνει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει μόνο αργές και επίπονες προωθήσεις, παρά τη μεγάλη κλίμακα της εισβολής.

Από την πόλη Ποκρόβσκ στην πρώτη γραμμή στο ανατολικό Ντονέτσκ, μέχρι τη Ζαπορίζια στον νότο και την περιφέρεια του Χαρκόβου στον βορρά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ρωσία συνεχίζει να κερδίζει έδαφος.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καλέσει την Ουκρανία να παραδώσει κρίσιμα εδάφη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων -όπως έχει προτείνει η Ουάσιγκτον- διαφορετικά, είπε, ο ρωσικός στρατός θα τα πάρει δια της βίας. Ο Τραμπ έχει επαναλάβει το ίδιο μήνυμα, προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία «θα χάσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα» αν δεν συμφωνήσει στο σχέδιο που ο ίδιος στηρίζει.

Ωστόσο, οι παρατηρητές του πεδίου της μάχης υποστηρίζουν ότι η εικόνα δεν είναι τόσο ζοφερή για την Ουκρανία όσο παρουσιάζουν ο Τραμπ και ο Πούτιν.

Οι ρωσικές προελάσεις είναι αργές και σταδιακές με τη Μόσχα να καταβάλλει βαρύ τίμημα απέναντι στον εξαντλημένο ουκρανικό στρατό, σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές, οι οποίοι εκτιμούν ότι η Ρωσία διογκώνει τεχνητά την εικόνα της ισχύος της ώστε να κερδίσει πλεονεκτήματα στη διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η Ρωσία δεν θα ήταν σε θέση να καταλάβει το υπόλοιπο Ντονέτσκ «χωρίς σημαντικές απώλειες, πιθανότατα εκατοντάδων χιλιάδων», δήλωσε στο NBC ο Κρις Πάρι, πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ και υποναύαρχος του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού. Αν η Ουκρανία παραχωρήσει αυτά τα εδάφη σε μια συμφωνία, «θα αφήσει το υπόλοιπο της χώρας ευάλωτο σε επίθεση όποτε ο Πούτιν θελήσει να επιστρέψει», πρόσθεσε.

Πράγματι, από τις 15 Αυγούστου, η Ρωσία προελαύνει με βραδύ ρυθμό, κερδίζοντας μόλις 3,5 τετραγωνικά μίλια την ημέρα, σύμφωνα με ανάλυση της Κυριακής από το Institute for the Study of War, ένα think tank με έδρα την Ουάσιγκτον.

Συνολικά, η Ρωσία έχει καταλάβει μόλις ένα επιπλέον 1% ουκρανικού εδάφους από τον Νοέμβριο του 2022, συμφωνούν οι πολεμικοί αναλυτές. Το μεγαλύτερο μέρος του 20% της Ουκρανίας που ελέγχει η Ρωσία αποτελείται από περιοχές που καταλήφθηκαν από φιλορωσικές δυνάμεις μετά το 2014, καθώς και από την παράνομα προσαρτημένη Χερσόνησο της Κριμαίας.

Ακόμη και με αυτόν τον αργό ρυθμό προέλασης, η Ρωσία δεν θα ήταν σε θέση να καταλάβει το υπόλοιπο του Ντονέτσκ πριν από τον Αύγουστο του 2027 «και πιθανότατα ακόμη αργότερα», ανέφερε το Institute for the Study of War. Και ο Πούτιν πιέζει την Ουκρανία να παραδώσει αυτά τα εδάφη όχι επειδή αποτελούν πραγματικά τετελεσμένο γεγονός, αλλά απλώς «για να εξοικονομήσει στη Ρωσία σημαντικό χρόνο, προσπάθεια, ανθρώπινο δυναμικό και πόρους», σημείωσε.

Από την άλλη πλευρά, ούτε οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας μπορούν να ισχυριστούν ότι η θέση της είναι εύκολη. Θα μπορούσε να αντέξει τη ρωσική προέλαση αν δεν δεχόταν αμερικανική πίεση να υποχωρήσει;

«Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων», δήλωσε ο Μάικλ Α. Χόροβιτς, γεωπολιτικός αναλυτής με έδρα την Ιερουσαλήμ. «Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο φθοράς και οι δύο πλευρές πληρώνουν πολύ υψηλό κόστος για να υπερασπιστούν ή να καταλάβουν ολοένα και μικρότερες εκτάσεις».

Το Ποκρόβσκ βρίσκεται στα πρόθυρα «να πέσει στους Ρώσους», πρόσθεσε ο Χόροβιτς, ο οποίος παρακολουθεί τη σύγκρουση.

Αυτό θα επέτρεπε στα ρωσικά στρατεύματα να στρέψουν την προσοχή τους βορειότερα προς τη «ζώνη-φρούριο» των πόλεων Ντρουζκίβκα, Κραματόρσκ, Σλοβιάνσκ και Κοστιαντίνιβκα, μια αμυντική γραμμή πόλεων που το Κίεβο ενίσχυε επί χρόνια.

Η παράδοση του Ντονέτσκ στη Ρωσία θα σήμαινε ούτως ή άλλως ότι θα παραδίδονταν αυτές οι πόλεις.

Τελικά, ελάχιστοι Ουκρανοί πιστεύουν ότι αυτό θα ήταν το τέλος της επιθετικότητας του Κρεμλίνου. Αντίθετα, θα έδινε στη Ρωσία ένα ισχυρό προγεφύρωμα στην καρδιά της χώρας, από το οποίο θα μπορούσε να συνεχίσει τη «μακρά ιστορία της» παραβιάσεων εκεχειριών και διπλωματικών δεσμεύσεων.

Οι ουκρανικές δυνάμεις υπερασπίζονται το Ποκρόβσκ για περισσότερο από έναν χρόνο. Πλέον, οι περισσότερες είναι καθηλωμένες στις θέσεις τους, αδυνατώντας να μετακινηθούν λόγω των ρωσικών drone που περιφέρονται, και ανεφοδιάζονται μόνο μέσω τηλεχειριζόμενων ρομποτικών ερπυστριοφόρων οχημάτων.

Πιο βορειοανατολικά, κατά μήκος της γραμμής του Ντονέτσκ, η Ρωσία υποστήριξε ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν μια σειρά χωριών, μεταξύ των οποίων και το Γιαμπίλ.

Την ίδια ώρα, στη Ζαπορίζια, η Ρωσία πιθανόν έχει καταλάβει 15 χωριά από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Black Bird Group, μια φινλανδική υπηρεσία ανοικτών πηγών πληροφοριών, η οποία μίλησε στην Kyiv Independent την Κυριακή.

Την περασμένη εβδομάδα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν τους συνηθισμένους ισχυρισμούς και διαψεύσεις για μια υποτιθέμενη ρωσική νίκη στο Κουπιάνσκ, στην ανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου — μια πόλη που ο Ρώσος διοικητής Σεργκέι Κουζόβλεφ περιέγραψε στον Πούτιν ως «κρίσιμο γρανάζι» στην άμυνα της Ουκρανίας.

Μέχρι την περασμένη Πέμπτη, το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανέφερε ότι η πόλη βρισκόταν ακόμη υπό τον έλεγχό του, χλευάζοντας τη ρωσική «προπαγάνδα» που, όπως είπε, «στοχεύει αποκλειστικά στο να κρύψει τις κρίσιμες απώλειες του ρωσικού στρατού».

Ο Πούτιν χρησιμοποίησε αυτές τους ισχυρισμούς περί νίκης για να απειλήσει την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Προειδοποίησε σε ομιλία του την Παρασκευή ότι, αν η Ουκρανία απορρίψει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ, «τότε τόσο αυτοί όσο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να καταλάβουν» ότι οι πρόσφατες νίκες του Κρεμλίνου «αναπόφευκτα θα επαναληφθούν σε άλλα κρίσιμα σημεία του μετώπου».

«Μπορεί να μη συμβεί τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, αλλά αναπόφευκτα θα συμβεί», είπε.



