Ο συντάκτης ενός εσωτερικού υπομνήματος που βύθισε το BBC σε κρίση, δήλωσε σήμερα ότι δεν θεωρεί πως ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας είναι «θεσμικά προκατειλημμένος» και εξέφρασε την ελπίδα πως οι επικρίσεις του θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις.

Ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην σύμβουλος δεοντολογίας, συνέταξε ένα εσωτερικό υπόμνημα που αφορούσε το BBC News, στο οποίο επεσήμανε μεταξύ άλλων αστοχίες στη συρραφή αποσπασμάτων ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ισχυρισμούς περί μεροληψίας στην κάλυψη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το εσωτερικό υπόμνημα, το οποίο διέρρευσε στον βρετανικό Τύπο, προκάλεσε σάλο. Η κρίση που ξέσπασε οδήγησε στην παραίτηση του γενικού διευθυντή του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Τιμ Ντέιβι και της διευθύντριας ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει γνωστοποιήσει πως θα κινηθεί νομικά κατά του BBC αξιώνοντας αποζημίωση έως και 5 δισεκ. δολαρίων.

«Δεν θεωρώ ότι (το BBC) είναι θεσμικά προκατειλημμένο», είπε σήμερα ο Πρέσκοτ σε κοινοβουλευτική επιτροπή. «Ας είμαστε σαφείς, πολύ μεγάλο τμήμα του περιεχομένου του BBC είναι παγκόσμιας κλάσης», ειδησεογραφικό και μη, σημείωσε. Ανέφερε επίσης ότι θεωρεί υποδειγματική την κάλυψη από το BBC της πολιτικής επικαιρότητας, υποστηρίζοντας ότι οι επισημάνσεις που έκανε στο υπόμνημα έγιναν επειδή εκτίμησε ότι υπήρχαν «συστηματικές αιτίες» πίσω από τα προβλήματα που είχε εντοπίσει.

Ο Πρέσκοτ συμπλήρωσε ότι κοινοποίησε το υπόμνημά του στο υπουργείο που είναι αρμόδιο για τα Μέσα Ενημέρωσης και στη ρυθμιστική αρχή (Ofcom) επειδή στόχος του ήταν η βελτίωση του τρόπου με τον οποίο το BBC αντιμετωπίζει ζητήματα μεροληψίας.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

